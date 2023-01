Dritter Todestag: Kobe und Gianna Bryant bleiben unvergessen

Sie werden schmerzlich vermisst! Im Januar 2020 ereilte die Familie Bryant ein schrecklicher Schicksalsschlag: Kobe Bryant (✝41) war zusammen mit seiner Tochter Gianna (✝13) mit einem Hubschrauber unterwegs. Dieser stürzte jedoch leider ab und die beiden überlebten den Unfall nicht. Der Basketballstar hinterließ seine Frau Vanessa (40), ihre gemeinsamen Töchter Natalia (20), Bianka (6), Capri – und eine große Lücke. Heute jährt sich der Tag des Absturzes bereits zum dritten Mal...

Am 26. Januar 2020 hatten sich Neuigkeiten wie ein Lauffeuer verbreitet. Vater und Tochter mussten auf tragische Weise aus dem Leben scheiden – Kobe wurde nur 41, Tochter Gianna sogar nur 13 Jahre alt. Auch heute sitzt der Schock bei ihren Fans, Freunden und vor allem ihrer Familie tief. Besonders für Vanessa, die 19 Jahre mit dem ehemaligen NBA-Star verheiratet gewesen war, ist es immer noch surreal. "Ich vermisse mein kleines Mädchen und Kob-Kob auch so sehr. Ich werde nie verstehen, warum/wie die Tragödie diesen so schönen, freundlichen und erstaunlichen Menschen passieren konnte", schrieb sie auf Instagram.

Auch Kobes einstiger Kollege und enger Freund LeBron James (38) hat immer noch mit seinem Tod zu kämpfen. "Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden", erklärte der Basketballprofi. Er ehrte Kobe und Gianna bereits wenige Tage nach dem Unglück auf besondere Weise – und ließ sich ein Tattoo, auf dem "Mamba für immer" steht, stechen.

Instagram / kobebryant Vanessa und Kobe Bryant im September 2019

Instagram / nataliabryant Natalia und Gianna Bryant

Getty Images LeBron James und Kobe Bryant im Februar 2016

