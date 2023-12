Wow! So groß sind Tanja Szewczenkos Zwillinge Luis und Leo

Ihre beiden Sprösslinge wachsen und gedeihen! Tanja Szewczenko (46) und ihr Ehemann Norman Jeschke (44) sind gemeinsam mit ihrer Tochter Jona Szewczenko und den Zwillingen Luis und Leo im Juli nach Dubai ausgewandert. Vor wenigen Tagen zogen sie dann in ihr eigenes Haus in der neuen Heimat fernab von Deutschland. Dabei wird eine Sache besonders deutlich: Tanjas Zwillinge sind schon richtig groß geworden!

Auf Instagram veröffentlicht die Dreifachmama niedliche Schnappschüsse von sich und ihren Liebsten samt Hund Guido! Dabei fällt auf, dass die beiden kleinen Jungs mittlerweile gar nicht mehr so klein sind! Einer der Zwillinge steht auf einem Koffer und der andere sitzt daneben – beide scheinen ein ganzes Stück gewachsen zu sein! Auch die User freuen sich mit Tanja: "Alles Gute für euch und ein gesundes und schönes Leben in der neuen Heimat!"

Auch in der Vergangenheit hatte die stolze Mama private Einblicke in den Alltag mit ihren Zwillingen mit den Fans geteilt. So musste Luis beispielsweise ins Krankenhaus. Dabei nahm Tanja ihre Follower auf Social Media mit und berichtete von dem Geschehen.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Partner Norman und ihren Kindern Jona, Leo und Luis

Instagram / tanjaszweczenko Tanja Szewczenko und Norman mit ihren Kindern

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Sohn Luis, April 2023

