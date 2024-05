"Wie Kaffee": Alec Baldwin hat jede Menge Kokain konsumiert

Alec Baldwin (66) ist seit 39 Jahren drogenfrei! Zur Feier dieser großen Leistung reflektiert der Schauspieler seinen damaligen Drogenkonsum. "Ich hatte zwei Jahre lang jeden Tag ein glühendes Problem. Ich glaube, ich habe eine Line Kokain von hier bis zum Saturn geschnupft", berichtet er im "Our Way with Paul Anka and Skip Bronson"-Podcast. Sein Problem habe begonnen, als er 1983 von seiner Heimatstadt New York City nach Los Angeles zog. Der Konsum sei damals in Hollywood ein weitverbreitetes Problem gewesen. Alec erklärt: "Ich meine, Kokain war damals wie Kaffee. Jeder nahm es den ganzen Tag lang."

Er habe mit seinem exzessiven Drogenkonsum versucht, eine Menge Schmerz zu verarbeiten. Dass er den Absprung schließlich schaffte, macht Alec bis heute sehr stolz. "Ich bin froh, dass ich damals nüchtern wurde, denn nicht viele Menschen werden nüchtern, wenn sie jung sind", betont der "Still Alice"-Darsteller. Doch der Weg dorthin war kein leichter. Als er aufhörte, Drogen zu nehmen, stieg stattdessen sein Alkoholkonsum drastisch an. Er erzählt, jeder habe ihn davor gewarnt, aber es sei dennoch so gekommen. Im Podcast gesteht der Onkel von Hailey Bieber (27): "Ich vermisse die Drogen überhaupt nicht, aber ich vermisse das Trinken. Ich trinke gerne."

Doch derzeit sitzt dem Hollywood-Star noch ein anderes Problem im Nacken. Im Jahr 2021 ereignete sich am Set seines Filmes "Rust" ein schrecklicher Vorfall: Die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) wurde durch Alecs Schuss mit einer Requisitenwaffe tödlich verletzt. Was genau an dem folgenschweren Tag vorgefallen ist, wird bis heute untersucht. Erste Urteile wurden jedoch bereits ausgesprochen: So wurde die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez zur Höchststrafe von 18 Monaten Haft verurteilt. Und auch Alec könnte eine Haftstrafe drohen.

Alec Baldwin, Schauspieler

Alec Baldwin, Schauspieler

