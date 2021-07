Tommy Dorfman (29) scheint sich wirklich wohlzufühlen! Vergangene Woche gab der Netflix-Star bekannt, dass er sich als transgender identifizieren würde und bereits seit einiger Zeit in seinem Privatleben als Frau unterwegs ist. Erst kürzlich hatte die Blondine zudem ihr erstes Event seit ihres Coming-outs besucht und dabei ihre Fans in einem geblümten Kleid entzückt. Jetzt wurde die Schauspielerin erneut in einem wunderschönen Gewand gesichtet.

Am vergangenen Wochenende wurde der Tote Mädchen lügen nicht-Star in West Hollywood von einigen Paparazzi beim Verlassen eines Bungalows in San Vicente gesichtet. Dabei trug die 29-Jährige passend zum warmen Wetter in Kalifornien ein rotes Sommerkleid, welches sie mit simplen schwarzen Sandalen kombinierte. Zudem hatte die "Insatiable"-Darstellerin einen weißen Netzbeutel für ihr Hab und Gut bei sich sowie eine schwarze Designer-Handtasche von Fendi.

Ein wenig verträumt wirkte Tommy dabei schon – oder eher nachdenklich? Womöglich grübelte sie in diesem Moment wegen Lucas Hedges (24). Schließlich spekulieren die Fans aktuell, ob die Beauty nach der Trennung von ihrem Ehemann Peter Zurkuhlen nun mit ihm angebandelt haben könnte. Die blonde Schönheit und der "Manchester by the Sea"-Darsteller wurden seit des Coming-outs bereits mehrfach zusammen gesehen und wirkten bei ihren gemeinsamen Unternehmungen sehr vertraut miteinander. Erst kürzlich war das vermeintliche Paar sogar schmusend im Theater gesichtet worden.

Anzeige

MEGA Tommy Dorfman im Juli 2021

Anzeige

MEGA Tommy Dorfman im Juli 2021

Anzeige

Instagram / tommy.dorfman Tommy Dorfman, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de