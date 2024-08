Carrie Underwood soll Katy in "American Idol"-Jury ersetzen

Nach Katy Perrys (39) Aus bei American Idol wird ein neues Mitglied zu den Juroren rund um Luke Bryan (48) und Lionel Richie (75) stoßen. Wie verschiedene Medien berichten, soll die Sängerin Carrie Underwood (41) als Verstärkung bei der Musikshow mitmischen. Laut Just Jared wird dies zwar in den nächsten Stunden noch offiziell durch eine Verkündung von ABC enthüllt, die Neuigkeit ist jedoch bereits jetzt durchgesickert.

Auf den begehrten Job am Jurypult hatte es auch eine andere Sängerin abgesehen. Vor wenigen Wochen machte Meghan Trainor (30) in der "Watch What Happens Live"-Talkshow deutlich, dass sie den großen Wunsch hege, ebenfalls Teil der Show zu sein. "Ich habe jedes Interview der Welt gemacht und gesagt, dass das mein Traumjob ist und ich habe drei großartige Leute, die in dieser Welt arbeiten, angemailt", verriet die "Lips Are Movin"-Interpretin. Dieser Traum wird sich aktuell wohl leider nicht für die Beauty erfüllen.

Dass Katy nicht mehr bei "American Idol" dabei sein wird, gab sie im Februar dieses Jahres bekannt. Während ihres Besuchs in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show ließ Orlando Blooms (47) Partnerin die Katze aus dem Sack. "Ich liebe Idol so sehr. Es hat mich mit dem Herzen von Amerika verbunden", fing sie an und führte aus, dass sie auf "ihr Herz hören müsse" und daher dem Format den Rücken kehren werde.

Getty Images Meghan Trainor, Sängerin

Getty Images Katy Perry, Sängerin

