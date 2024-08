Bestätigt: Carrie Underwood ersetzt Katy bei "American Idol"

Die Musikerin Carrie Underwood (41) wird offiziell als Nachfolgerin von Katy Perry (39) in der beliebten Castingshow American Idol sitzen. Dies geschieht fast 20 Jahre nach ihrem eigenen Triumph in der vierten Staffel des Gesangswettbewerbs. Während eines Überraschungsauftritts bei der Music Row Happy Hour in Las Vegas am vergangenen Freitag schwärmte sie von der vor ihr liegenden Aufgabe. Dabei bestätigte sie höchstpersönlich: "Ich bereite mich auf die nächste Staffel von 'American Idol' vor."

Die US-Amerikanerin betonte, wie riesig ihre Vorfreude bereits jetzt sei: "Ich habe das Gefühl, dass ich so gesegnet bin und ich zwar in der Country-Musik verwurzelt bin, aber auch mit vielen anderen Musikrichtungen zu tun hatte." Im Gegensatz zu ihrem Kollegen Simon Cowell (64) werde sie auf eine sanfte Herangehensweise beim Kritisieren achten: "Ich glaube, ich kann ehrlich und konstruktiv sein, aber trotzdem freundlich." Sie unterstrich, wie sehr es sie fasziniere, als Jurorin "Teil der Geschichte" eines Talents zu sein.

Katy verabschiedet sich von "American Idol" nach sieben Jahren, in denen sie als Jurorin dabei war. Zu diesem besonderen Anlass gab es für die Musikerin eine angemessene Abschiedsparty, die sie zusammen mit ihrem Liebsten Orlando Bloom (47) besuchte. Die Fete fand im bekannten Lokal Catch Steak in Los Angeles statt. Direkt vor der riesigen Feier saß die "Firework"-Interpretin zum letzten Mal in der berühmten Jury der Castingshow, wo sie jedoch auf emotionale Worte des Abschieds verzichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carrie Underwood auf dem CMA Music Festival 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch darauf, Carrie als Nachfolgerin von Katy zu sehen? Ja, ich kann es kaum erwarten! Na ja, ich bin noch nicht von ihr überzeugt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de