Was war Patricia Kellys größte "Masked Singer"-Challenge?

Ist Patricia Kelly (53) an ihre Grenzen gestoßen? In der vergangenen Staffel trat die Sängerin in der beliebten Rateshow The Masked Singer an. Als Diamantula hat sie dabei die Zuschauer ganz schön an der Nase herumgeführt und sang sich bis ins Finale. Dort konnte sie sich den dritten Platz sichern. Im Hinblick auf die aktuelle Staffel lässt die Musikerin ihre Teilnahme gegenüber Promiflash nun Revue passieren – was war Patricias größte Herausforderung in dem TV-Abenteuer?

"Für mich war die Maske die größte Herausforderung, die Enge und Hitze darunter. Man ist ja komplett eingemummelt und die Wärme kann nicht weg", erklärt die 53-Jährige im Interview mit Promiflash. Dabei habe es einige Momente gegeben, die für sie schwierig gewesen seien. Aber auch auf positive Erfahrungen blickt Patricia zurück. "Mein absolutes Highlight war es, es bis ins Finale geschafft zu haben. Ich bin den Zuschauern sehr dankbar dafür, denn ich dachte ganz ehrlich, dass ich es nur bis Sendung eins oder zwei schaffen würde", plaudert sie ehrlich aus.

Dabei hat Patricia zudem einige Tipps für die neuen Kandidaten auf Lager. "Versucht, im Moment zu sein und nicht zu viel an die nächsten Tage zu denken", erklärt sie. Die maskierten Stars sollen die Sendung als persönliche Challenge sehen und stolz auf sich und ihre Leistung sein – ähnlich wie beim Bungee-Jumping.

ProSieben/Willi Weber Diamantula bei "The Masked Singer"

Getty Images Patricia Kelly, Musikerin

ProSieben / Willi Weber Die Eisprinzessin bei "The Masked Singer" 2023

