Kevin Costners Kinder sollen "Yellowstone" nicht sehen

Kevin Costner (70), der Star der Erfolgsserie "Yellowstone", hat verraten, dass seine Familie die Episoden nicht ansehen darf. In einem Interview mit ExtraTV erklärte der Schauspieler, dass er seinen sieben Kindern die Westernserie bewusst vorenthält. "Es ist zu schlimm für sie zum Ansehen", erklärte er und verwies dabei auf einige explizite und heftige Szenen. Obwohl die Serie bei Millionen von Zuschauern weltweit beliebt ist, möchte Kevin nicht, dass seine Familie mit den düsteren und gewalttätigen Inhalten in Kontakt kommt. Er schmunzelte jedoch darüber, dass seine Kinder vermutlich trotzdem einen Weg finden werden, sie zu schauen.

Auch zum Tod seines Charakters John Dutton in der fünften Staffel äußerte sich der Hollywood-Star. Kevin selbst hat die Episode, in der sein Charakter einen grausamen Abschied erlebt, noch nicht gesehen. Fans kritisierten, dass Duttons Tod anders ablief, als viele erwartet hatten. Dazu verriet Kevin gegenüber E! News, dass er den Tod seiner Figur selbst vorgeschlagen hatte – allerdings unter der Bedingung, dass dieser respektvoll und würdevoll gestaltet würde. Letztlich wurde damals jedoch ein anderer Weg eingeschlagen. Kevin verstand den resultierenden Unmut der Fans und betonte, dass diese ein Mitspracherecht hätten, da sie sich mit den Charakteren und der Serie so sehr identifizierten.

Kevin legt als stolzer Vater von sieben Kindern großen Wert darauf, sie vor intensiven Film- und Serieninhalten zu schützen. Privat ist der Schauspieler ein Familienmensch, der seine Kinder immer wieder in Interviews erwähnt. Auch wenn er beruflich für dramenreiche Rollen bekannt ist, hält er sein Privatleben so bodenständig wie möglich. Sein Rückzug aus der Serie "Yellowstone" begründete er vor allem mit seiner Arbeit an der Filmreihe "Horizon", der er sich in Zukunft voll und ganz widmen möchte.

Getty Images Kevin Costner im Mai 2019

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

