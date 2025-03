Nadja Benaissa verbot ihrer Tochter Castingshow-Teilnahme

Nadja Benaissa (42), bekannt als Mitglied der No Angels, hat ihrer Tochter einst die Teilnahme an einer Castingshows verboten – und das, obwohl sie damals selbst durch eine Castingshow berühmt wurde. Wie die Sängerin jetzt in der "NDR Talk Show" verriet, fragte ihre Tochter sie im Alter von 14 oder 15 Jahren, ob sie bei der damals neuen Show The Voice Kids mitmachen könne. "Da hab ich ihr gesagt, da gehst du auf gar keinen Fall hin", erklärte Nadja. Trotz ihrer eigenen positiven Erfahrung mit Popstars erklärte sie, dass dieser Weg nicht für jeden geeignet sei und sogar schiefgehen könne.

Die heute 42-Jährige betonte, dass sie trotz schwieriger Phasen im Leben immer eine gute Mutter für ihre Tochter sein wollte. Gleichzeitig gab sie aber auch zu, dass sie Fehler gemacht habe: "Natürlich war ich teilweise auch eine ganz furchtbare Mutter und habe Fehler gemacht in meinem Leben." Mittlerweile sind Mutter und Tochter jedoch überaus eng miteinander verbunden. Nach Jahren, in denen die Beziehung der beiden nicht immer einfach war, leben sie heute wieder zusammen. Nadja beschreibt das Zusammenleben als Chance, verlorene Zeit aufzuholen und eine neue Bindung zueinander aufzubauen, die ihnen beiden guttue.

Die Sängerin, die letztes Jahr Schlagzeilen wegen ihrer Brustverkleinerung machte, hatte in ihrer Vergangenheit mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Alter von 14 Jahren war Nadja schwer drogenabhängig, konnte sich aber während ihrer Schwangerschaft mit 16 von den illegalen Substanzen lossagen. Damals erfuhr sie auch von ihrer HIV-Infektion. 2010 sorgte ein Gerichtsprozess, bei dem sie wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde, für Aufsehen. Heute nutzt sie ihre Erfahrungen, um über HIV und Suchterkrankungen aufzuklären. Seit Ende 2022 ist sie als Health Coach tätig und scheint mit ihrer Rolle als Mutter und Lebensberaterin ein neues Kapitel für sich gefunden zu haben.

Getty Images No Angels bei der McDonald's Benefiz Gala in München im Oktober 2022

Instagram / nadjabenaissa Nadja Benaissa, Sängerin

