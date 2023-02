Zwei Jahre nach Trennung: Yvonne Catterfeld wieder vergeben!

Yvonne Catterfeld (43) hat einen neuen Mann in ihrem Leben. 2007 machten die Musikerin und Oliver Wnuk (47) ihre Beziehung öffentlich. 14 Jahre und ein gemeinsames Kind später gaben die ehemalige The Voice of Germany-Jurorin und der Schauspieler ihre Trennung bekannt. Seither ist es ruhig um das Liebesleben der "Für Dich"-Interpretin geworden. Doch nun verkündete Yvonne, dass sie wieder vergeben ist.

Im Interview mit Bild am Sonntag plauderte die 43-Jährige die tollen Neuigkeiten aus. "Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung", teilte sie mit. Doch warum verrät der ehemalige GZSZ-Star das erst jetzt? Yvonne habe nie vorgehabt, ihr Liebesglück geheim zu halten, doch man habe sie bisher nie nach einem neuen Partner gefragt. Was die Mutter eines Sohnes jedoch nicht verraten will, ist, wer der neue Mann an ihrer Seite ist. Sie gab lediglich preis, dass er nicht in der Öffentlichkeit steht.

Aber nicht nur ihr Partner hält sich vom Rampenlicht fern. Auch die Sängerin hat sich in den letzten Jahren zurückgezogen. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte sie ihren Fans auf Instagram erklärt, warum. "Ich mag und brauche den Alltag, den zeitweisen Rückzug aus der Öffentlichkeit, aus dieser meist irrealen Welt hier."

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk im November 2018

Getty Images Yvonne Catterfeld im April 2016

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk

