Lulu Lewe bei "Let's Dance": Ist ihr Ehemann eifersüchtig?

Kommt er damit klar? Lulu Lewe begeistert aktuell auf dem Tanzparkett von Let's Dance. Gemeinsam mit Massimo Sinató (43) sorgt sie bereits seit Woche eins für einen besonderen Moment nach dem nächsten – und konnte sich damit sogar als eine der geheimen Favoriten etablieren. Dabei muss sie sich in den verschiedenen Tanzstilen auch so manches Mal ihrem Partner voll und ganz hingeben – so auch bei der vergangenen Rumba. Doch was hält ihr Ehemann von Lulus innigen Tänzen?

Im Interview mit Gala berichtet die Sängerin, dass sie und ihr Partner Basti sich schon vor ihrer Teilnahme die ein oder andere Folge der Tanzshow angeschaut hatten. "Ich bin ehrlich, wir waren manchmal geschockt, wie nah man sich kommt", verrät Lulu und macht gleichzeitig jedoch klar: "Da aber Eifersucht in unserer Ehe keine Rolle spielt, gehen wir damit ganz locker um." Die beiden Männer sollen sich sogar schon kennengelernt und auf Anhieb blendend verstanden haben. "Da entsteht gerade eine richtige Bromance", erklärt die 32-Jährige dazu sichtlich erfreut.

Auch Lulu selbst scheint sich super mit dem "Let's Dance"-Profi zu verstehen. Und das, obwohl es anfangs nicht so aussah, als würden sie sich irgendwann zum regelrechten Dreamteam entwickeln. Vor allem Massimo habe sich zuvor schon eine Meinung über Lulu gebildet. "Ich dachte, das ist so eine faule Socke", verriet er gegenüber RTL.

Instagram / lvlv.mvsic Basti Scheibe und Lulu Lewe im August 2020

RTL / Stefan Gregorowius Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

