O.J. Simpsons Kids haben nach seinem Tod gemischte Gefühle

Vor weniger als einer Woche verstarb O.J. Simpson (✝76) – für seine vier Kinder ein herber Verlust. Nun müssen Arnelle, Jason, Sydney und Justin den Tod ihres Vaters verarbeiten. "Sie trauern um ihren Vater. Aber natürlich kommt für sie die zusätzliche Last hinzu, den Grund für seinen Ruhm zu kennen", erklärt der Anwalt des Footballspielers, Malcolm LaVergne, laut Us Weekly. Sein Tod und vor allem das Spektakel rundherum soll bei seinen Sprösslingen für gemischte Gefühle sorgen – jedoch empfinden sie eigentlich genau die Emotionen, die jeder nach dem Verlust eines geliebten Menschen fühlt, betont der Jurist. "Ich denke, für sie ist es an der Zeit, dass sie das Andenken an O.J., ihren Vater, einfach für sich haben wollen", erklärt er.

Wie TMZ berichtet, soll sein Pfleger kurz vor O.J.s Tod die engsten Familienmitglieder des einstigen Profisportlers versammelt haben. So waren die Geschwister offenbar anwesend, als er entschlief. Wie eng die Beziehung des US-Amerikaners mit seinem Nachwuchs jedoch war, ist nicht ganz klar. Vor allem wie Sydney und Justin zu ihrem Vater standen, ist fraglich – immerhin sind sie die Kinder von O.J.s Ex-Partnerin Nicole Brown (✝35). 1995 stand er als Hauptverdächtiger wegen des Mordes an der zweifachen Mutter vor Gericht, verurteilt wurde er jedoch nicht.

Der ehemalige Runningback der Buffalo Bills starb an Prostatakrebs. Besonders tragisch ist: O.J. wohl vor seinem Tod dachte, er hätte seine gesundheitliche Krise überwunden. Am 11. Februar meldete er sich voller Hoffnung bei seinen Fans auf Instagram: "Meine Gesundheit ist gut. Natürlich habe ich mit ein paar Problemen zu kämpfen, aber ich glaube, ich bin aus dem Gröbsten raus und ich werde hoffentlich in ein paar Wochen wieder auf dem Golfplatz stehen." Rund zwei Monate später erlag er seiner Krankheit.

Getty Images O.J. Simpson mit seinen Kindern Sydney und Justin im Juni 1994

Getty Images O.J. Simpson und seine Tochter Arnelle im Oktober 2008

