Nach Russland-Haft: Brittney Griner nimmt an Met Gala teil

Ihr wird eine große Ehre zuteil. Bald ist es so weit: Die diesjährige Met Gala steht an. Auch die Designerin Paris Hilton (42) hat zum ersten Mal eine Einladung von der Vogue erhalten haben. Zudem soll die Sängerin auch schon wissen, wer sie für das extravagante Modefest einkleiden wird. Wem diese Ehre zuteilwird, ist bisher aber noch ein Geheimnis. Nun wurde bekannt: Auch ein weiterer Star wird zum ersten Mal an der Veranstaltung teilnehmen.

Eine Quelle berichtet Page Six, dass die Gala dieses Jahr einen weiteren Star begrüßen wird: Brittney Griner (32), die von Februar 2022 bis zu ihrer Freilassung im Rahmen eines Gefangenenaustauschs im Dezember 2022 zu Unrecht in Russland inhaftiert war, wird der Veranstaltung beiwohnen. Es ist allerdings noch nicht bekannt, welcher Modedesigner den Phoenix Mercury-Star zur größten Nacht der Mode einkleiden wird.

Ein anderer Star hat seine Teilnahme allerdings bereits abgesagt: Blake Lively (35) wird dieses Jahr nicht anwesend sein. "Aber ich werde es mir anschauen", betonte die 35-Jährige im Interview mit People. Warum genau sie in diesem Jahr kein Teil des Events sein wird, verrät sie jedoch nicht.

Getty Images Brittney Griner mit ihrer Freundin Cherelle Griner

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

