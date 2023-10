Doch nicht begeistert? Für Donna Kelce war Taylor nur "ok"

Ist Travis Kelces (34) Mama etwa doch nicht so angetan? Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass der Sportler mit Taylor Swift (33) anbandelt. Nachdem er bei einem ihrer Konzerte vergeblich versucht hatte, ihr seine Nummer zu geben, scheint es mittlerweile richtig gut zwischen ihnen zu laufen. Bei einem seiner NFL-Spiele saß die Sängerin sogar zusammen mit seiner Mutter Donna auf der Tribüne. Doch so überschwänglich begeistert von Taylor scheint Donna gar nicht zu sein.

Zu Gast in der "Today Show" wird die Mutter des Profisportlers nach ihrem Nachmittag mit Taylor in der VIP-Box im Football-Stadion gefragt. Doch so richtig ins Schwärmen gerät Donna dabei nicht. "Es war ok", meint sie nur schlicht und erklärt: "Ich spreche nicht gerne darüber. Es war einfach eine dieser Sachen, bei denen mich jeder gesehen hat." Außerdem könne sie nur wenig zu der Romanze ihres Sohnes sagen, da sie aktuell noch sehr frisch sei. Auch wenn Donna nicht übersprudelt vor Begeisterung, fügt sie dennoch hinzu: "Das ist eine weitere Sache, die mein Leben bereichert hat."

Die Aufmerksamkeit scheint ebenfalls etwas zu sein, das Donna ein wenig überfordert. Im Podcast "Got It From Momma" erzählte sie: "Ich fühle mich wie in einem alternativen Universum, weil das etwas ist, mit dem ich noch nie zu tun hatte." Ihrer Familie schlage aber auch viel Hass von Menschen entgegen, die mit der mutmaßlichen Beziehung unzufrieden seien.

Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Anzeige

Getty Images Donna Kelce, Mutter von NFL-Spieler Travis Kelce

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de