Dua Lipa teilt neue Infos zu ihrem Album "Radical Optimism"!

Nach einem erfolgreichen Start in eine neue Musik-Ära teilte die Sängerin Dua Lipa (28) auf Instagram weitere Informationen über ihren anstehenden Albumrelease. Nach langem Anteasern gab sie bekannt, dass ihr drittes Album den Namen "Radical Optimism" trägt und am 3. Mai für die ganze Welt zu hören sein wird. "Vor ein paar Jahren hat mich ein Freund auf den Begriff 'Radical Optimism' aufmerksam gemacht", sagte sie in einer Pressemitteilung von Warner Records und fügte hinzu: "Ich habe dann die Musikgeschichte von Psychedelia, Trip Hop und Britpop durchforstet. Das hat sich für mich so optimistisch und ehrlich angefühlt, sodass ich dieses Gefühl mit in die Aufnahmen genommen habe."

Unter anderem postete sie das Cover, das sie während eines Sonnenuntergangs im Wasser zeigt, während eine Haifischflosse vorbeischwimmt. Dazu teilte sie ihre Trackliste, die aus elf Songs besteht. Neben "Houdini" und "Training Season" beginnt sie mit dem Song "End Of An Era". Darauf folgen die Lieder "These Walls", "Whatcha Doing", "French Exit", "Illusion", "Falling Forever", "Anything For Love", "Maria" und "Happy For You". Ihr Album soll eine Inspiration für das Gefühl der puren Freude sein und dafür, Klarheit in gewissen Situationen zu bekommen, die vorerst unmöglich erschienen. "Die Idee, anmutig durch das Chaos zu gehen und das Gefühl zu haben, dass du alles schaffen kannst, hat mich überwältigt", erklärt die Künstlerin.

Auch ihre langjährige Freundin und Songwriterin Caroline Ailin arbeitete wieder mit ihr zusammen. Die beiden produzieren seit 2017 die erfolgreichsten Songs der britischen Künstlerin. Angefangen mit ihrem Hit "New Rules" folgten "Don't Start Now", "Pretty Please" und "Fever" aus ihrem letzten Album "Future Nostalgia". Auch an Duas erstem Filmsoundtrack "Dance The Night" für den Barbie-Film arbeiteten sie zusammen.

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, 2024

Anzeige

Getty Images Caroline Ailin und Dua Lipa Critics' Choice Awards 2024

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de