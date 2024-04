Dua Lipa glänzt in einem stylishen Look in New York City!

Dua Lipa (28) beweist auf den Straßen von New York City ihr herausragendes Modebewusstsein! Die Sängerin ist gerade auf Pressetour für ihr neues, drittes Studioalbum. Nun wurde der Popstar auf den Straßen des Big Apple gesichtet – und zwar in einem Mega-Outfit! Aufgrund ihrer neuen Musik-Ära färbte Dua ihre Haare vor Kurzem feuerrot, die nun einen starken Kontrast zu den gedeckten Farben ihres Looks bilden: Die Grammy-Gewinnerin trägt einen bodenlangen Rock, der durch seinen Schlitz ihre kniehohen Lederstiefel entblößt. Mit einer Jeansjacke und einer silbernen Designertasche von Gucci im Wert von knapp 3.000 Euro rundet sie ihr Outfit ab.

Der eigentliche Grund für Duas Zwischenstopp in New York ist die Time Magazine 100 Gala, die am Mittwoch und Donnerstag stattfindet. Das Magazin lädt die einflussreichsten Menschen 2024 ein, die von Journalisten und Time-100-Mitgliedern ausgewählt werden. Darunter befinden sich zahlreiche Führungskräfte, Journalisten, Künstler, Aktivisten und Sportler. Unter den einflussreichsten Menschen der Welt befindet sich auch die 28-Jährige – und zwar in der Kategorie "Artists". "Sie bewegt sich mit einer Leichtigkeit in einer schweren Welt – kühn, verspielt und selbstreflektierend. Sie setzt sich für die Unterdrückten und die Vertriebenen ein. Sie gründete die einflussreiche Redaktionsplattform Service95, die sich mit kulturellen Themen und humanitären Anliegen befasst", erklärte Patti Smith (77), die Dua nominiert hatte, gegenüber Time.

Neben ihrer Arbeit für den Newsletter Service95 ist Dua hauptsächlich als Sängerin tätig. Am 3. Mai wird ihr nächstes Album unter dem Namen "Radical Optimism" erscheinen. In den vergangenen Monaten hat sie bereits drei ihrer elf Songs veröffentlicht. Mit "Houdini" feierte sie bereits einen großen Erfolg, den sie mit "Training Season" und "Illusion" fortsetzte.

