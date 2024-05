Er ist sicher: Benny Blanco will Selena unbedingt heiraten!

Dass es zwischen Benny Blanco (36) und Selena Gomez (31) richtig ernst ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Die beiden Musiker gehen mittlerweile ganz offen damit um, wie glücklich sie sind und dass sie fleißig Zukunftspläne schmieden. Zu Gast in der "The Howard Stern Show" wird Benny nun ganz direkt nach seinen Heiratsplänen gefragt. Auch Moderator Howard Stern (70) ist sicher: "Ich sehe hier Liebe, ich tippe auf Heirat!" "Wir beide!", antwortet der Sänger. Dass die Hochzeitsglocken läuten werden, ist für ihn offenbar sicher. Die notwendigen Vorbereitungen stehen aber noch aus – einen Ring gibt es noch nicht. Auf die Frage, wann der Antrag denn nun kommt, gerät er nur ins Schwärmen: "Wenn ich sie ansehe, denke ich immer: Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als hier."

Allerdings steht bald der erste Jahrestag des Paares an und im selben Zeitraum feiert Selena ihren Geburtstag. Das doppelte Jubiläum will Benny offenbar nutzen. Dem Moderator erklärt er, er habe "einige wirklich gute Sachen" geplant. Vielleicht ist ja auch ein Antrag darunter. Zumindest scheint er sicher zu sein, dass er in der Only Murders in the Building-Darstellerin genau die Richtige gefunden hat: "Die Leute haben immer zu mir gesagt, du weißt, wenn du deinen besten Freund triffst – sie ist wirklich mein bester Freund. [...] Wir lachen den ganzen Tag, sie inspiriert mich." Für ihn sei Selena die "coolste, netteste und süßeste".

Bereits seit Ende 2023 ist die Beziehung der beiden bekannt. Und sobald die Katze aus dem Sack war, machten Selena und Benny auch nicht mehr davor halt, ihre Liebe im Netz zu zeigen. Fast schon regelmäßig teilen sie niedliche Pärchenbilder und kuscheln in der Öffentlichkeit. Aber nicht nur das Heiraten soll ein Thema zwischen ihnen sein. Vor allem Benny spreche immer wieder über Nachwuchs. "Ich liebe es, mit Kindern zusammen zu sein", erzählt er Howard und fügt hinzu: "Das ist jeden Tag ein Gesprächsthema für mich."

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Sängerin Selena Gomez mit ihrem Freund Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Benny und Selena bald heiraten werden? Ja, zum Jahrestag macht er ihr sicher einen Antrag! Nein, ich glaube, das sind nur lose Überlegungen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de