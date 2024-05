Für Selena Gomez war Zeit vor Bipolar-Diagnose schmerzhaft!

Hinter Selena Gomez (31) liegen schwere Zeiten. Vor einigen Jahren wurde bei der Schauspielerin und Sängerin diagnostiziert, dass sie bipolar ist. Die Zeit vor der Diagnose war für die Only Murders in the Building-Darstellerin allerdings alles andere als leicht. "Ich habe meinen Verstand nicht verstanden", erklärt sie nun zu Gast in der "Today Show". "Ich habe meine Reaktionen und meine Emotionen nicht verstanden, und ich glaube, das war wahrscheinlich die schmerzhafteste Zeit in meinem Leben", fährt die "Who Says"-Interpretin fort.

Um sich und ihre mentale Gesundheit zu schützen, sei es für Selena wichtig gewesen, Grenzen zu setzen. Eine davon war das Deaktivieren ihrer Social-Media-Kommentare. "Ich habe alle Kommentare für alle meine Fotos auf Instagram deaktiviert, nur meine Freunde können kommentieren", erzählt sie und ergänzt: "Ich denke also, ich habe mir Grenzen gesetzt, die mir helfen. Natürlich haben sich die Leute darüber aufgeregt, aber sie regen sich über alles auf, also habe ich mich dadurch einfach gestärkt gefühlt, indem ich gesagt habe: 'Das ist nur für mich.'"

Im Jahr 2020 hatte Selena ihre Diagnose öffentlich gemacht. Während eines Livestreams mit ihrer ehemaligen Disney-Kollegin Miley Cyrus (31) sprach sie offen über ihre psychische Verfassung. Dabei erklärte der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Star auch, wie wichtig es ihm sei, sich so gut wie möglich über die Krankheit aufklären zu lassen. "Es hilft mir, viele Informationen zu haben. Es macht mir keine Angst, wenn ich mehr weiß", schilderte sie.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

