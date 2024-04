Wie geht es Königin Margrethe von Dänemark im Ruhestand?

Wie geht es Königin Margrethe (84) einige Monate nach ihrer Abdankung? Die dänische Regentin gab nach 52 Jahren auf dem Thron das Zepter 2024 an ihren Sohn Prinz Frederik (55) ab. Den Ruhestand genießt die dänische Royaldame seitdem sehr. Am 16. April feierte sie ihren 84. Geburtstag – wie Hello! berichtete, sollte dieser in kleiner Runde auf Schloss Fredensborg zelebriert werden. Der engste Familienkreis sollte für den Ehrentag der ehemaligen Monarchin zusammenkommen.

Der Ruhestand bedeutet für Margrethe noch lange nicht, dass sie sich von allen offiziellen Aufgaben zurückzieht. Erst am 10. April überreichte sie den Königin-Margrethe-II.-Wissenschaftspreis – dieser ging an Professor Mads Albertsen, der auf den Gebieten der Chemie und Biowissenschaften forscht. Fotos auf dem Instagram-Kanal der Royals zeigen, wie die frühere Königin in einem rosafarbenen Kostüm auf dem Event strahlt. In ihrer Freizeit ist Margrethe außerdem künstlerisch aktiv. Für ihre Mitarbeit in dem Film "Ehrengard – Die Kunst der Verführung" heimste sie sogar einen Preis in der Kategorie "Kostümbildnerin des Jahres" ein.

Während Margrethe damit beschäftigt ist, ihre Freizeit zu gestalten, widmet sich ihr Sohn Prinz Frederik den offiziellen Aufgaben als Monarch. Im Februar trat der König seine erste Auslandsreise in offizieller Position an – dafür ging es nach Polen. Nach jahrelanger Erfahrung steht Margrethe ihrem Sohn in den ersten Monaten besonders zur Seite. "Margrethe ist natürlich für ihre Familie da, um ihnen den Weg zu weisen. Aber ich denke, sie ist überzeugt davon, dass Frederik und Mary (52) bereit für ihre Aufgaben sind, deshalb konnte sie den Thron mit gutem Gewissen übergeben", äußert Autorin Juliet Rieden im Gespräch mit Hello!.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark bei ihrer Neujahrsansprache 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Königin Margrethes Gestaltung ihres Ruhestands? Das klingt alles total schön und abwechslungsreich. Das hört sich schon etwas stressig an. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de