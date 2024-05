Das sind die schönsten Looks der diesjährigen Met Gala!

Am 6. Mai fand wieder die alljährliche Met Gala statt. Zu dem berühmten Fashion-Event von Anna Wintour (74) warfen sich die Stars so richtig in Schale. Promiflash fasst die schönsten Looks zusammen! Zendaya zog mit einem grün-blauen Kleid und extravagantem Kopfschmuck alle Blicke auf sich. Gigi Hadid (29) trug ein weißes Kleid mit langer Schleppe und verspielten Blumendetails. Lea Michele (37) sorgte an diesem Abend für einen echten Wow-Moment: In ihrem fließenden Tüllkleid setzte die Schauspielerin ihre wachsende Babykugel gekonnt in Szene.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de