Sabrina Carpenter und Barry feiern Paar-Debüt auf Met Gala!

Jetzt war es endlich so weit! Nach monatelangem Spekulieren scheinen es Sabrina Carpenter (24) und Barry Keoghan (31) es nun ganz offiziell machen zu wollen. Die Sängerin und der Schauspieler posierten auf der Met Gala zum ersten Mal gemeinsam. Zwar liefen sie nicht zusammen über den roten Teppich – doch nachdem sie einzeln die berühmte Treppe des Metropolitan Museum of Art hinaufgelaufen waren, gab es dann doch einen süßen, gemeinsamen Schnappschuss. Der "Saltburn"-Star legt liebevoll seine Hand um die "Espresso"-Interpretin. Glücklich lächeln sie in die Kamera, wie die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen.

Daraufhin schien Barry mit den Fotografen spielen zu wollen: Er versteckte sein markantes Gesicht prompt hinter seinem Hut. Sabrina lächelt ihn dabei niedlich an – sie wirken ziemlich verliebt! Es ist der erste gemeinsame Auftritt auf einem Red-Carpet-Event. Zuvor wurden die beiden schon öfter gemeinsam gesehen. Vor wenigen Wochen unterstützte der Ire die US-Amerikanerin auch bei einem ihrer Coachella-Auftritte. Dort sang die Blondine auch über den Hottie.

Die 24-Jährige beendet ihre Shows meist mit dem Track "Nonsense" und dichtet immer wieder die letzten Sätze um. "Er trinkt mein Badewannenwasser, als wäre es Rotwein", trällerte sie auf dem riesigen Festival und spielte damit auf Barrys Filmszene in "Saltburn" an. Die ersten ernsthaften Liebesgerüchte kamen Anfang dieses Jahres auf. Nun wollen sie wohl kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe machen.

Getty Images Barry Keoghan auf der Met Gala 2024

Getty Images Sabrina Carpenter auf der Met Gala 2024

