Unfall: Chrissy Teigen teilt Fotos mit einer Halskrause!

Chrissy Teigen (38) versetzt ihre Fans in Sorge. In ihrer Instagram-Story teilte die Moderatorin ein Selfie von sich, auf dem sie eine Halskrause trägt. "Auf der Met [Gala]", schrieb Chrissy scherzhaft dazu. Kurz darauf postete die Ehefrau von John Legend (45) ein zweites Foto, auf dem sie erklärt, was genau zu ihrer Verletzung geführt hat: "Ich habe versucht, einen Kopfstand zu machen." Die Unternehmerin betonte jedoch, dass es ihr gut gehe: "Oh mein Gott, mir geht es gut. Jeder schreibt mir, ich bin okay. [...] Ich kann nur meinen Hals nicht drehen."

Der Unfall sei auch nicht der Grund, der für Chrissys Fernbleiben bei der gestrigen Met Gala war. "Das ist nicht der Grund, warum ich nicht auf der Met Gala war. Ich hatte gar nicht vor, in diesem Jahr hinzugehen", erklärt sie ihren Fans. Das Modespektakel verfolgte Chrissy dennoch. In ihrer Story teilte sie einige Fotos von ihren liebsten Outfits. Unter anderem repostete die "Lip Sync Battle"-Moderatorin Bilder von Jessica Biel (42), Demi Moore (61) sowie Tyla und Janelle Monáe (38).

Die Met Gala gilt als das bedeutendste Event innerhalb der Modewelt. Seit 1948 wird die Gala jährlich veranstaltet, um die Eröffnung der jährlichen Modeausstellung zu feiern und Geld für das Metropolitan Museum of Art zu sammeln. Zudem haben Designer die Möglichkeit, ihre Kreationen auf dem roten Teppich von zahlreichen Promis präsentieren zu lassen.

