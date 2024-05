"Prominent getrennt"-Mike eskaliert nach Provokation von Max

In der sechsten Folge von Prominent getrennt fliegen mal wieder die Fetzen! Was mit einem lustig gemeinten Spruch beginnt, endet in einem heftigen Streit zwischen Max Bornmann und Mike Cees. Vor allem Letzterer macht daraus seine eigene One-Man-Show. Tommy Pedroni, Michelle Monballijn und Max sitzen gemeinsam auf dem Sofa, als der Ex von Luisa Früh herumblödelt und der einstigen Sommerhaus-Teilnehmerin vorschlägt: "Na ja, eigentlich können wir ja mal kurz rummachen." Michelle findet das Ganze eigentlich noch recht amüsant, bis ihr Ex-Freund in die Unterhaltung miteinbezogen wird. Max stichelt bewusst weiter und fragt Mike: "Hast du was dagegen, wenn ich Michelle küsse?" Diese Frage ist für den Verflossenen offensichtlich ein rotes Tuch. Sofort beginnt er, den Ex-Make Love, Fake Love-Kandidaten verbal zu attackieren. "Für diese Frage wirst du Konsequenzen tragen, mein Freund", droht er seinem Mitstreiter.

Und damit soll Mike recht behalten! Nachdem Michelle die ganze Situation aus heiterem Himmel auch nicht mehr ganz so witzig findet, fordert sie von Max eine Entschuldigung. Diese bekommt sie auch, stößt aber bei ihm auf taube Ohren, als es darum ging, dass er sich auch bei ihrem Ex entschuldigen solle. Mike läutet daraufhin die nächste Runde ein und holt zum Rundumschlag aus! "Lass doch den Hampelmann, den Wallach. Der mit seinen Rosinen-Eiern. Der hat keine Wohnung, kein Geld, keiner liebt ihn. Ich lache den aus, der ist eine Witzfigur", wettert er ohne Punkt und Komma. Max wirkt die gesamte Zeit über recht gelassen und stellt im Einzelinterview dann fest: "Wenn sich jemand mit ihm streitet, dann sieht man sein Gesicht."

Auch in der aktuellen Folge von "Prominent getrennt" muss ein Ex-Paar wieder seine Koffer packen und die Villa verlassen. Dieses Mal ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sowohl Max und Luisa als auch Chiara Fröhlich (26) und Lukas Baltruschat (29) erhalten jeweils zwei Stimmen gegen sich. Gehen müssen letztendlich Max und Luisa – ganz zur Freude von Mike! "War geil, die Nominierung", freut sich Michelles Ex im Einzelinterview.

RTL Michelle und Mike bei "Prominent getrennt" 2024

RTL Luisa Früh und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

