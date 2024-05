Fans besorgt: Ignorierte Molly etwa Tommy Furys Geburtstag?

Tommy Fury feierte am 7. Mai seinen 25. Geburtstag. Anders als bei den meisten Gelegenheiten hielt sich seine Partnerin Molly-Mae Hague (24) an diesem Tag zurück und gratulierte ihm nicht mit einem rührenden Beitrag in den sozialen Medien zu seinem Ehrentag. Auch auf den Schnappschüssen, die der Profiboxer später veröffentlichte, fehlte von der Influencerin jede Spur. Wie Mirror berichtet, seien die Fans des Paares nun in großer Sorge.

Für den ein oder anderen Bewunderer der Love Island-Bekanntheiten scheint die Zurückhaltung der Beauty angeblich Grund zur Sorge. Das rührt nicht von irgendwoher: In der Vergangenheit machten sich Krisengerüchte um ihre Beziehung breit, weil der Sportler wohl ziemlich oft alleine feiern gehe. Währenddessen sitze Molly mit der gemeinsamen Tochter Bambi zu Hause. Außerdem wurde sie des Öfteren ohne ihren Verlobungsring im Wert von 690.000 Euro gesehen. Im Dezember stellte die Blondine dann bezüglich der Spekulationen auf Instagram klar: "Jeder muss mit anderen Dingen in seinem Leben und in seiner Beziehung zurechtkommen. Manchmal ist es schwierig, dass nicht immer alles perfekt ist."

Im Nachhinein zeigten sich die Turteltauben auf Social Media allerdings immer wieder mit glücklichen Gemütern. Im April besuchte die dreiköpfige Familie das Pariser Disneyland. Ihren Ausflug hielten sie mit niedlichen Schnappschüssen fest, auf denen sie die gemeinsamen magischen Momente mit ihrer Tochter genießen und sich die Attraktionen des zauberhaften Ortes anschauen. "Familienzeit über alles", schrieb Tommy zu seinem Instagram-Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Molly hat aus einem bestimmten Grund nichts auf Social Media geteilt? Ich vermute, bei den beiden kriselt es aktuell ein wenig. Nee, sie hatte bestimmt nur andere Dinge zutun. Zeit mit ihm verbringen zum Beispiel... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de