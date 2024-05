König Charles meistert ersten Solo-Auftritt seit Rückkehr

König Charles (75) ist endlich wieder in seinem Alltag angekommen. Aufgrund seiner Krebsdiagnose musste er eine Zeit lang etwas kürzertreten. Doch seit wenigen Tagen ist er wieder voll einsatzfähig. Nun meistert der britische Monarch auch seinen ersten Solo-Auftritt. Am Donnerstag besucht er die Royal School of Military Engineering. Wie People berichtet, nimmt er sich dort Zeit für die Soldaten und deren Familien, schüttelt bestens gelaunt Hände und führt interessiert Gespräche. Es macht den Eindruck, als sei Charles mehr als erleichtert, seiner Arbeit als Royal endlich wieder normal nachgehen zu können.

Kurz nachdem Charles' Rückkehr bekannt wurde, äußerte sich seine Gattin Camilla (76) gegenüber der Presse und bestätigte, dass ihr Mann froh sei, wieder richtig arbeiten zu können: "Ich glaube, er war wirklich begeistert, draußen zu sein." Allerdings schien die Königsgemahlin auch besorgt, der 75-Jährige könne sich übernehmen. Laut The Sun habe sie bei einem Empfang im Buckingham Palace gesagt: "Ich habe versucht, ihn zurückzuhalten." Charles soll aber schon länger begierig darauf sein, wieder an die Arbeit zu gehen. Mitte März erklärte sein Neffe Peter Phillips (46), dass sein Onkel regelrecht frustriert sei, nicht das tun zu können, was er gerne wolle.

In den vergangenen Tagen schien Charles bereits so viele Termine wie möglich wahrnehmen zu wollen. Unter anderem besuchte er ein Krebszentrum in London und schaute sich die Royal Windsor Horse Show zusammen mit seiner Nichte Zara Tindall (42) an. Am Wochenende kam es dann zu einem historischen Ereignis, denn der Vater von Prinz William (41) eröffnete die Gartenparty-Saison mit einer großen Fete. Diese Eröffnungsfeier gilt als Tradition, die über hundert Jahre alt ist – ein Anlass, zu dem sich nicht nur zahlreiche Gäste, sondern auch Mitglieder der königlichen Familie einfanden.

Getty Images König Charles trifft britische Soldaten und ihre Familien

Getty Images Königin Camilla und König Charles im April 2024

