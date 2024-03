Neffe verrät: König Charles ist wegen Krebs "frustriert"

Im Januar machte König Charles (75) seine Krebserkrankung öffentlich. Seitdem zeigt sich der britische Monarch ab und zu tapfer bei öffentlichen Terminen. Diese beschränken sich allerdings auf Großbritannien und den Buckingham-Palast – weite Reisen macht er nicht. Und das soll ihm aktuell wohl auch ein wenig auf die Nerven gehen, meint zumindest sein Neffe Peter Phillips (46). "Ich denke, am Ende ist er sehr frustriert. Er ist frustriert, weil er nicht das tun kann, was er tun will. Aber er ist sehr pragmatisch. Er versteht, dass dies eine Zeit ist, in der er sich wirklich auf sich selbst konzentrieren muss", plaudert der Sohn von Charles' Schwester Prinzessin Anne (73) gegenüber Sky News Australia aus. Aber alles in allem sei sein Onkel "gut gelaunt".

Ganz aufgeben möchte Charles die Möglichkeit, doch mehr machen zu dürfen, aber nicht. "Er drängt seine Mitarbeiter und seine Ärzte und Krankenschwestern immer, damit er sagen kann: 'Kann ich das tun, kann ich dies tun?'", meint Peter. Es sei dem 75-Jährigen anzumerken, dass er am liebsten zur Normalität zurückkehren würde. Sein Neffe glaubt, dass dem König die Genesung nicht schnell genug geht und er das Ganze lieber beschleunigen würde. Der Palast gab ebenfalls schon bekannt, dass Charles sich weiterhin einem Teil seiner Pflichten widmen wird, auch wenn sein Ärzteteam ihm wohl empfohlen hatte, keine öffentlichen Termine wahrzunehmen.

Um die Zeit bestmöglich zu nutzen, hat Charles sich wohl auch passende Beschäftigungen gesucht. Die Royal-Expertin Jennie Bond erklärte im Interview mit OK!, dass das Staatsoberhaupt besonders viel Kraft aus der Natur schöpft. Vor allem in seinem Garten fühle er sich wohl. "Der König betrachtet seine Gärten wirklich als seinen Zufluchtsort, und ich bin sicher, dass seine Freude an der Natur zu seiner Genesung beitragen wird", findet die Journalistin.

Getty Images Peter Phillips im Juni 2022

Getty Images König Charles und Königin Camilla im Februar 2024

