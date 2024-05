Ralph Siegel sorgt sich um seinen guten Freund Heinz Hoenig

Seine Fans, Angehörigen und Freunde machen sich große Sorgen um Heinz Hoenig (72). Der Schauspieler liegt derzeit im Krankenhaus und wartet auf lebensrettende Operationen. Eigentlich sollte er momentan in Ralph Siegels (78) Theaterstück auf der Bühne stehen. Gegenüber Bunte gibt der Musiker zu, dass er sich sehr um Heinz sorgt. "Das war mehr als ein Schock. Weil wir uns sehr mögen. Wir kennen uns aus alten Film- und Partyzeiten. Ich war immer ein großer Bewunderer von ihm als Schauspieler", erklärt Ralph.

In München feiert Ralphs Theaterstück "Ein bisschen Frieden" am Donnerstag Premiere – leider ohne Heinz. "Er sollte vier von zehn Tagen in München spielen. Wir wussten, dass er nicht so gesund ist. Aber dass so etwas jetzt plötzlich passiert! Im Dschungelcamp war er noch zwölf Tage. Damit hat jetzt natürlich niemand gerechnet. Es tut uns allen wahnsinnig leid, weil wir ihn so sehr mögen", klagt Ralph weiter in dem Interview. Für den Ersatz von Heinz' Rolle ist allerdings bereits gesorgt.

Ralph fühlt vor allem mit Heinz mit, da auch er immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen konfrontiert wird. Noch im Jahr 2023 verkündete der Vater von Giulia Siegel (49), dass er den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat. Mittlerweile ist er wieder zurückgekehrt. Er hat bereits die dritte Chemotherapie hinter sich. Zusätzlich musste er sich Anfang des Jahres von einer OP wegen einer Spinalkanalstenose erholen.

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

Getty Images Ralph Siegel im Februar 2015

