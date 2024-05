Stefano und Giovanni Zarrella rühren ihren Papa zu Tränen

Da wird Stefano (33) und Giovanni Zarrellas (46) Papa ganz emotional. Der Koch-Influencer und der Sänger sind sehr familienverbunden. Am heutigen Vatertag machen sie das noch mal besonders deutlich. Stefano teilte in seiner Instagram-Story ein Video, in dem zu sehen ist, wie sein Papa Bruno einen Brief liest und ihm dabei die Tränen kommen. Giovanni steht daneben und legt seinen Arm um ihn. Sein jüngerer Bruder widmete dem Familienoberhaupt rührende Worte: "Von Herzen alles Liebe und Gute zum Vatertag. Ich bin so stolz, dich als Vater zu haben und danke dir für alles. Mein Vorbild, auch ich werde immer für dich und unsere Familie da sein."

Doch nicht nur Bruno, sondern auch Giovanni durfte sich über Vatertagsglückwünsche von Stefano freuen. Der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer betonte: "Du bist so ein toller Vater und wenn ich an dich und Papa denke, dann wünsche ich mir, später mal genauso zu sein wie ihr, wenn ich mal Vater bin." Das findet offenbar auch Giovannis Ehefrau Jana Ina (47). Sie machte dem Showmaster ebenfalls eine rührende Liebeserklärung: "Es gibt keinen wie dich. Der beste Vater der Welt. Was für ein Glück, dich in unserem Leben zu haben. Danke, dass du der beste Vater und das beste Vorbild für unsere Kids bist."

Stefano selbst ist aktuell Single. Seine Mutter Clementina kann es allerdings kaum abwarten, bis auch das letzte ihrer drei Kinder seine bessere Hälfte gefunden hat. "Meine Mutter sagt jeden Abend zu mir: 'Wann hast du endlich eine Freundin? Dann bringst du sie hierher, ich koche euch etwas, dann gehst du mit ihr nach Hause und ihr fahrt zusammen in den Urlaub. Und dann machst du mit ihr Bambini, kleine Kinder'", plauderte er vor wenigen Tagen im Interview mit Bild aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefanozarrella Giovanni und Bruno Zarrella im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mariazarrella80 Giovanni Zarrella mit Schwester Maria und Bruder Stefano

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Post? Das ist ja total rührend. Na ja, mir ist das etwas zu kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de