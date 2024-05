Tom Brady hat sich bei Gisele für Roast-Witze entschuldigt

Versucht Tom Brady (46) die Wogen zu glätten? Vor wenigen Tagen ließ sich der Footballspieler im Rahmen des Formats "Greatest Roast of All Time: Tom Brady" vor den Augen der Welt demütigen. Dabei gingen die Anwesenden aber nicht nur den Sportler an – auch seine Ex Gisele Bündchen (43) und ihre neue Beziehung blieben nicht verschont. Dass Tom nichts unternahm, um die Mutter seiner Kinder zu verteidigen, tut ihm nun offenbar leid. "Sie findet, dass ihre neue Beziehung da hätte herausgehalten werden sollen. Tom hat sich bei ihr gemeldet, um sich zu entschuldigen", plaudert ein Insider gegenüber Us Weekly aus.

Eine weitere Quelle nimmt den 46-Jährigen aber in Schutz: "Wie bei jedem anderen Roast wussten weder Tom noch ein anderer Teilnehmer, was über sie gesagt wird. Wie es üblich ist, gehen sie auf Dinge seines Lebens ein." Da Tom und Giseles Kinder außen vor gelassen worden seien, soll es keine Probleme zwischen den beiden geben.

Ein anderer Tippgeber ließ zuvor gegenüber Page Six aber etwas ganz anderes verlauten – laut diesem soll Gisele nicht gerade erfreut über die Kommentare bezüglich ihrer Romanze mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer gewesen sein. Das soll dem Model gezeigt haben, dass Tom "wieder einmal den Football über seine Familie stellt". Aus diesem Grund sollen sich die beiden damals sogar getrennt haben.

Getty Images Kevin Hart und Tom Brady beim "Greatest Roast Of All Time: Tom Brady"

Getty Images Gisele Bündchen, Model

