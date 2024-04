Gabriel Kelly ertanzt die ersten 30 Punkte bei "Let's Dance"

In der aktuellen Folge von Let's Dance legen sich die Stars mächtig ins Zeug! Erst können Jana Wosnitza (30) und ihr Tanzpartner Vadim Garbuzov (36) mit ihrem langsamen Walzer 29 Punkte einsammeln. Dann legen auch noch Detlef D! Soost (53) und seine Partnerin Ekaterina Leonova (36) mit ihrem Samba hinterher: Auch sie dürfen sich über 29 Punkte freuen. Doch dann kommt es zur großen Überraschung: Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) ertanzen sich die Höchstpunktzahl. Zum ersten Mal in dieser Staffel vergibt die Profi-Jury ganze 30 Punkte. Mit ihrem Tango Argentino konnten sie offenbar sogar Herrn Llambi (59) überzeugen. "Du bist so eine coole Socke [...]. Für mich bist du im Moment der Favorit hier", macht ihm der strenge Juror ein riesen Kompliment.

Mit ihrem Tanz können Gabriel und Malika jedoch nicht nur die Jury überzeugen. Auch das Publikum im Studio und die Zuschauer zu Hause zeigen sich mächtig begeistert. "Die 30 Punkte sind absolut verdient! Die beiden haben richtig abgeliefert und das gesamte Setting war so unglaublich toll", drückt ein Nutzer auf X seine Bewunderung aus. Auch die Fans sehen den Sohn von Angelo Kelly (42) als absoluten Favoriten. "Der einzige Grund, Gabriel den Pott noch nicht zu geben, ist, dass wir ihn dann nicht mehr tanzen sehen dürfen", schreibt ein weiterer User begeistert.

Über so viel Lob und das beste Urteil der bisherigen "Let's Dance"-Staffel ist Gabriel sichtlich berührt. Freudestrahlend bedankt er sich bei den Fans. Auch macht er deutlich, wie viel ihm die Sendung bedeute. "Ich war schon so viel mit meiner Familie unterwegs", erklärt der Musiker. Doch die Tanzshow sei für ihn die schönste Reise, erklärt der 22-Jährige emotional. "Ich genieße wirklich jede Sekunde hier", betont der Sängerin dankbar.

RTL / Stefan Gregorowius Stefano Zarrella, Lina Larissa Strahl, Detlef Soost, Lulu, Ann-Kathrin Bendixen und Gabriel Kelly be

Instagram / angelokellyofficial Angelo Kelly mit seiner Familie im Sommer 2022

