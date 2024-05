Millie Bobby Brown und Jake begrüßen neuen Familienzuwachs!

Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) dürfen sich über ein neues Familienmitglied freuen! Aber nein, die beiden erwarten kein gemeinsames Kind – das Paar hat sich einen kleinen Welpen zugelegt! Das gibt Millie jetzt in ihrer Instagram-Story bekannt. Dazu teilt die Schauspielerin ein Bild ihres flauschigen Mitbewohners und schreibt: "Darf ich vorstellen: Unser neuester Welpe, Ruth". Bei dem Hundebaby handelt es sich aber nicht um das erste Tier, das sie in ihrem Zuhause in Georgia halten: Millie und Jake haben bereits vier Katzen, drei Ziegen, einen Esel, ein Pony, ein Schaf sowie ein Kaninchen, wie Hello! berichtet.

Auch wenn die Bekanntgabe des Welpen derzeit nicht für Schwangerschaftsgerüchte sorgt, tat es aber ein anderer tierischer Nachwuchs in der Vergangenheit. Während eines Auftritts bei "Today with Hoda & Jenna" erzählte Millie, wie die Geburt eines Lamms ihre Nachbarschaft auf die Idee brachte, dass sie ein Baby erwartet. Nachdem die Schafe ihrer Nachbarn Babys bekommen hatten, beschloss sie, eins davon aufzunehmen. "Ich nahm eins und dachte: 'Oh, ich kann das Ding nicht nach draußen stellen. Es ist ein Baby. Es braucht mich'", erklärte sie. Daraufhin habe sie Windeln und einen Kinderwagen gekauft – und die Gerüchte so angekurbelt. "Die Leute dachten, ich sei schwanger. In der Nachbarschaft wurde getratscht: 'Millie ist schwanger, sie hat es niemandem gesagt!'", plauderte sie weiter.

Von der Idee, in der Zukunft Nachwuchs zu bekommen, ist die 20-Jährige jedoch alles andere als abgeneigt. Gegenüber Glamour gab sie zu, dass sie schon immer wusste, dass sie Kinder haben möchte. "Mein Traum war es, ein Baby zu haben. Ich wollte die Frau sein, die meine Mutter für mich ist, und ich wollte die Frau sein, die meine Großmutter für mich war", offenbarte sie. Und dafür scheint die "Stranger Things"-Darstellerin mit ihrem Verlobten auch schon zu üben. Das Paar wurde kürzlich bei einem Spaziergang mit einem Kleinkind von Paparazzi erwischt. Dabei schob Jake den Kinderwagen, während Millie neben den beiden herlief.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovis neuer Hund Ruth

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

