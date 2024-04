Vorbereitung? Millie Bobby Brown und Jake mit Kind unterwegs

Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (21) sind als Babysitter unterwegs. Paparazzi erwischten das junge Paar bei einem Spaziergang mit einem Kleinkind. Auf einem Foto, das Mirror vorliegt, schiebt Jake den Kinderwagen, in dem der kleine Junge sitzt. Millie läuft mit einem Kaffeegetränk in der Hand neben den beiden her. Auf einem weiteren Bild sitzen die Schauspielerin und ihr Verlobter mit dem Kind auf der Bank und albern herum. Die drei scheinen den kleinen Ausflug sehr zu genießen.

Ob Millie und Jake schon für den Fall der Fälle üben? Zumindest scheint sich das Paar zukünftig Kinder zu wünschen. In einem Interview mit der britischen Glamour erzählte Millie von ihrem Traum, Mutter zu werden. "Mein Traum war es, ein Baby zu haben. Ich wollte die Frau sein, die meine Mutter für mich ist, und ich wollte die Frau sein, die meine Großmutter für mich war", schwärmte die Stranger Things-Darstellerin. Sie ergänzte, dass sie schon immer gewusst habe, dass sie Kinder möchte. Bevor es so weit ist, wollen die beiden jedoch erst mal heiraten.

Die Hochzeitsplanungen sollen bereits auf Hochtouren laufen. "Ich kann sagen, dass die Hochzeitsplanung vorangeht – es macht so viel Spaß und ist eine so aufregende Zeit in meinem Leben", schwärmte Millie gegenüber der Women's Wear Daily. Genauere Details bezüglich der Zeremonie wolle sie jedoch für sich behalten. Die 20-Jährige verriet jedoch, dass ihr Schwiegervater in spe Jon Bon Jovi (62) bei der Trauung nicht singen wird. "Ich habe das Gefühl, das wäre so, als würde ich aufgefordert werden, ein komplettes Theaterstück für alle aufzuführen", begründete Millie die Entscheidung in der TV-Show "Today with Hoda and Jenna".

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin, mit Jake Bongiovi

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

