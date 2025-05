Laura Peuker kann sich nur schwer auf jemand Neues einlassen

Im August 2024 zerbrach die Beziehung von Laura Peuker und ihrem Ex-Freund Jonny Jaspers. Dating ist seitdem kein einfaches Thema für die Beauty – wie sie im Promiflash-Interview auf der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine in Dortmund verrät, falle es ihr schwer, sich wieder auf jemanden einzulassen. "Ich habe schon gemerkt, dass die Beziehung mit Jonny eine sehr, sehr besondere war. Es war das erste Mal, dass ich mit einem Mann so krass über die Zukunft gesprochen habe", gesteht sie.

Auch wenn es Laura gewesen sei, die die Beziehung beendete, habe die gemeinsame Zeit Spuren hinterlassen. "Wenn man so verletzt wird [...] ist es irgendwie schwer, sich auf jemand Neuen einzulassen", erklärt die Ex On The Beach-Bekanntheit und fügt hinzu: "Und da reichen elf Monate nicht, weil ich war drei Jahre mit diesem Mann zusammen, wenn auch mit Pausen. Aber man sagt ja, man braucht mindestens die Hälfte der Zeit, um wieder klarzukommen. Ich bin über ihn hinweg, aber meine Wunden sind trotzdem noch nicht geheilt."

Während Laura sich in Sachen Dating noch zurückhält, scheint ihr Ex-Freund wieder bereit für eine neue Beziehung zu sein. Jonny ist Teil des Casts der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love. Auch darüber sprach Laura bereits mit Promiflash. Sie glaubt allerdings nicht, dass der Reality-TV-Darsteller dort seine große Liebe finden wird. "Sein Perfect Match wird er für die Show vielleicht finden, aber halten wird da, glaube ich, nichts", stellte sie im Interview am Bild-Renntag Anfang Mai klar.

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Februar 2024

RTL Jonny Jaspers, "Ex on the Beach"-Kandidat

