Ashley Benson strahlt erstmals nach Geburt auf Red Carpet!

Ashley Benson (34) ist kurz nach der Geburt ihres Kindes zurück auf dem roten Teppich! Am Freitag besuchte die frischgebackene Mama die 31. Annual Race Race To Erase MS Gala in Los Angeles. In einem eleganten schwarzen Neckholder-Abendkleid setzte die Pretty Little Liars-Darstellerin ihren After-Baby-Body in Szene und posierte selbstbewusst im Blitzlichtgewitter für die Kameras. Auch ihr Partner Brandon Davis (44) war mit von der Partie und ließ sich gemeinsam mit seiner Liebsten ablichten. Ein Detail fällt besonders ins Auge: Das Ehepaar strahlt über beide Ohren und wirkt ziemlich glücklich!

Ob sich die beiden etwa eine Pause vom Elternalltag nehmen? Seit der Geburt ihrer kleinen Tochter kommen gemeinsame Stunden zu zweit offenbar nicht zu kurz. Zuletzt wurden die Turteltauben bei einem Date gesichtet – und zwar ohne Baby. Unter anderem genossen die 34-Jährige und ihr Schatz ein leckeres Essen und machten einen Abstecher in verschiedene Läden.

Dass sie nicht einfach nur Zuhause herumsitzen möchte, verriet Ashley bereits wenige Wochen, nachdem ihr Baby das Licht der Welt erblickt hatte. "Ich konnte es kaum erwarten, in den Flieger zu steigen. Ich saß zehn Monate lang zu Hause fest, weil ich schwanger war!", gab die Beauty auf einem Event von Epic Cons preis. Für dieses flog sie damals nach Chicago.

Getty Images Bradon Davis und seine Ehefrau Ashley Benson, im Mai 2024

Ashley Benson und Brandon Davis, 2023

