Nach Geburt: Ashley Benson will nicht zu Hause "festsitzen"!

Ashley Benson (34) und Brandon Davis (44) wurden vor rund einem Monat erstmals Eltern. Doch allem Anschein nach möchte der Pretty Little Liars-Star kurz nach seiner Schwangerschaft so schnell wie möglich wieder auf Achse gehen! Das verrät die Beauty in einem Interview auf einem Epic Cons-Event in Chicago. "Ich konnte es kaum erwarten, in den Flieger zu steigen. Ich saß zehn Monate lang zu Hause fest, weil ich schwanger war", lacht die frischgebackene Mama, nachdem sie ein Moderator zu ihrem neugeborenen Baby beglückwünschte.

Dass die 34-Jährige ihre Füße nicht länger still halten will, wurde unter anderem nur knapp zwei Wochen nach der Geburt ihres kleinen Wunders deutlich. Der TV-Star machte nämlich mit seinem Liebsten einen Abstecher zu einer Party im angesagten Restaurant Craigs in Los Angeles. Bei dem lustigen Abend feierten die beiden Neu-Eltern mit ihrer berühmten Freundin Nicky Hilton (40), wie auf mehreren Fotos zu sehen ist, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Aber trotz Ashleys besonderem Ausgehdrang kommt natürlich die Quality-Time mit ihrem Kind nicht zu kurz – denn beides lässt sich hervorragend miteinander verbinden. Das bewies die Fernsehbekanntheit nicht einmal eine Woche, nachdem ihr Baby das Licht der Welt erblickte! Mit ihrem Neugeborenen im Arm schnappte die liebevolle Mama frische Luft und machte einen Spaziergang im Freien. Viel durften ihre Fans aber bisher noch nicht von dem kleinen Wonneproppen sehen. Lediglich die winzigen Fingerchen ihres Schatzes präsentierte Ashley bisher auf ihrem Instagram-Profil.

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson, 2023

Instagram / ashleybenson Ashley Benson zeigt die Hand ihres Neugeborenen

