Darum will verlobte Kate Hudson ihre Hochzeit nicht planen

Kate Hudson (45) freut sich auf die Hochzeit mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (37) – aber nicht darauf, die Zeremonie zu planen! "Ich will einfach keine Hochzeit planen. Es ist so ein Mist", klagt sie zu Gast bei Andy Cohen Live. Auf Andys (55) Vorschlag, die Planung jemand anderem zu überlassen, entgegnet die Schauspielerin: "Aber ich will die Party. Ich liebe Partys. Das ist das einzige Problem." Kate scheint somit in den sauren Apfel beißen zu müssen und sich mit der Planung auseinanderzusetzen.

Vor allem die hohen Preise für ihre Traumhochzeit regen die 45-Jährige auf: "[...] Die Planung und alles andere ist jetzt so teuer. Das macht mich wahnsinnig. Ich sage dann: 'Stellen Sie nur eine Blume in eine Vase.' Und sie sagen: 'Das kostet 50.000 Dollar.'" Trotzdem wolle Kate ihrem Danny zeitnah das Jawort geben: "Ich denke bald. Ich denke, das wird bald heiraten werden." Die "Bride Wars"-Darstellerin und Danny sind bereits seit 2021 miteinander verlobt. Die schönen Nachrichten hatte Kate damals via Instagram publik gemacht. Dafür teilte sie ein Bild, auf dem das Paar glücklich auf einem Berg posiert. "Los geht's!", schrieb der Filmstar zu dem Schnappschuss.

Die Ehe mit Danny wird für Kate nicht die erste sein. Von 2000 bis 2007 war die "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Darstellerin mit dem Musiker Chris Robinson verheiratet. Zum Zeitpunkt der Hochzeit war die Golden Globe-Gewinnerin gerade einmal 21 Jahre alt. "Die Leute dachten, es sei impulsiv, aber ich dachte nur: 'Weißt du was? Ich werde mich einfach in die Sache stürzen. Ich werde es nicht hinterfragen. Ich bin in ihn verliebt'", erklärte sie später in dem Podcast "The World's First Podcast".

Instagram / katehudson Danny Fujikawa und Kate Hudson

Getty Images Chris Robinson und Kate Hudson, 2004

