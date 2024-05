Frau Annika verrät: Heinz Hoenig hat große Angst vor der OP

Heinz Hoenig (72) kämpft aktuell um sein Leben. Aufgrund von Herzproblemen war der Schauspieler in ein Krankenhaus gebracht worden. Es kam heraus, dass eine bakterielle Infektion seinen eingesetzten Stent zerstört hat. Auch für ein Loch in seiner Speiseröhre soll sie verantwortlich sein. Nun steht der einstige Dschungelcamp-Kandidat kurz vor der ersten lebensrettenden OP. "Meinem Mann geht es natürlich den Umständen entsprechend. Er ist sehr tapfer und er kämpft. Er gibt nicht auf", äußert sich nun seine Frau Annika bei "Stern TV". Sie sei stolz auf den Lebenswillen ihres Liebsten. Sie fügt allerdings noch hinzu: "Aber man kann sich ja vorstellen, dass der Heinz natürlich auch sehr große Angst hat."

"Die Ärzte haben ihn gut aufgeklärt, auch sehr empathisch", berichtet die Mutter von Heinz' Kindern weiter. Auch sie habe sehr offen mit ihm geredet, denn die Operationen haben auch ihre Risiken. "Er weiß um seinen Gesundheitszustand. Aber er weiß auch, dass wir zusammenhalten und die Liebe größer ist als das, was noch bevorsteht", fährt Annika fort. Sie wollen sich an den Chancen orientieren, welche die OPs bringen und blicken diesen offenbar positiv entgegen: "Mein Mann hat die Chance weiterzuleben und die nutzen wir jetzt einfach."

Mittlerweile ist Heinz stabil genug für die erste Operation, die an seiner Speiseröhre stattfinden soll. Erst, wenn der ehemalige Filmstar sich davon erholt habe, könne mit dem Herzen fortgefahren werden – die haben aber ihren Preis, denn der 72-Jährige ist nicht krankenversichert. Aus diesem Grund startete das Management einen Spendenaufruf. "Da fehlen mir die Worte. Ich habe dem Heinz gesagt: 'Hey guck mal, es haben über 5.000 Menschen für dich gespendet, weil die an dich glauben, weil die wollen, dass du weiterlebst'", äußert sich die 39-Jährige zudem in der Sendung gerührt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Heinz Hoenig, Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de