Deshalb wollte Halle Bailey Schwangerschaft geheim halten!

Halle Bailey (23) überraschte ihre Fans im Januar mit süßen Neuigkeiten: Die Schauspielerin war erstmals Mama geworden. Ihre Schwangerschaft hielt sie bis nach der Geburt geheim. Wie Just Jared berichtet, erklärt sie nun die Gründe für diese Entscheidung: "Ich wollte auf gar keinen Fall meine größte Freude öffentlich teilen. Halo war mein Geschenk. Er ist der größte Segen und ich war nicht verpflichtet, ihn, mich oder meine Familie diesem unbarmherzigen Scheinwerferlicht auszusetzen." Sie habe ihren Sohn vor der Öffentlichkeit schützen wollen.

Und in ihrer Rolle als frischgebackene Mama geht die "Arielle, die Meerjungfrau"-Darstellerin anscheinend richtig auf. Ihr Partner DDG (26) lud kürzlich ein Video auf seinem YouTube-Channel hoch, in dem er seinen Fans erste Einblicke in ihr Leben als dreiköpfige Familie gab. Dabei kam er aus dem Schwärmen über seine Liebste gar nicht mehr heraus: "Halle und ich haben zusammen ein Baby bekommen. Ich würde keine andere Person auf der Welt wählen, um ein Kind zu haben. Sie ist eine großartige Mutter. Es ist einfach verrückt, wie toll sie ist."

Bevor Halle die Geburt ihres Babys verkündete, hatten Fans bereits seit einigen Monaten über eine mögliche Schwangerschaft spekuliert. Damals meinten sie immer wieder, eine verdächtige Bauchwölbung bei der Sängerin entdeckt zu haben. Doch sowohl sie als auch ihr Liebster dementierten die Gerüchte. Auf die Frage, ob er Vater werde, antwortete der Rapper auf Snapchat: "Nein. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so sehr dafür interessieren, was ich mache oder was wir machen. Kümmert euch um eure Angelegenheiten."

Getty Images Halle Bailey und DDG , Februar 2024

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

