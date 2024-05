Heimlicher Wunsch? So denkt Bill Kaulitz übers Heiraten

Als Zwillinge sind Bill (34) und Tom Kaulitz (34) ein Herz und eine Seele. Doch während Letzterer sein Liebesglück bereits vor Jahren mit Heidi Klum (50) gefunden hatte, scheint Bill sein Single-Dasein zu genießen. Oder etwa doch nicht? Im Podcast "Kaulitz Hills" kommt der Sänger aufgrund einer Zuhörerfrage auf das Thema Heirat zu sprechen. Als Tom sich sichtlich amüsiert über die Möglichkeit eines Gangs vor den Traualtar seines Bruders zeigt, meint der hingegen nur: "Warum sagst du das? Das ist doch trotzdem ein Wunsch von mir. [...] Wenn ich so richtig verliebt wäre, fände ich es schon romantisch, wenn mich jemand fragt."

Obwohl der 34-Jährige laut eigener Aussage eine Eheschließung nicht nur lediglich in Erwägung zieht, sondern diese in der Zukunft sogar plant, soll das Thema lange nicht auf seinem Radar gewesen sein. "Bis vor ein paar Jahren wollte ich noch gar nicht heiraten, da hat mich das gar nicht interessiert", plaudert Bill im weiteren Verlauf des Gesprächs mit seinem Bruder Tom aus. Letztlich habe es in seinem Privatleben jedoch einen Auslöser gegeben, der ihn zum Nachdenken gebracht habe. "Dann wollte aber mein Ex-Freund heiraten und da habe ich mich damit auseinandergesetzt", erklärt er dazu. Ob der Frontsänger von Tokio Hotel jedoch wirklich irgendwann den Bund der Ehe eingehen wird – und vor allem mit wem – bleibt abzuwarten.

Wie es aktuell in puncto Liebe bei Bill aussieht, ist nicht gänzlich bekannt. Jedoch sorgte er erst vor wenigen Wochen mit einigen Aufnahmen für Trubel. Auf einem Instagram-Schnappschuss posierte er gemeinsam mit Marc Eggers (37) – dabei strahlten die beiden sichtlich zufrieden in die Kamera, während Bill liebevoll einen Arm um das Model legte. Doch waren die beiden nicht allein unterwegs. Heidi und Tom begleiteten das vermeintliche Paar damals allem Anschein nach bei ihrem Besuch eines Sets von DJ Tiësto (55).

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

