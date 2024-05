Öffentlicher Ort: Hier hatten Jax Taylor und Brittany Sex!

Jax Taylor (44) plaudert aus dem Nähkästchen. In der aktuellen Folge von "The Valley" trifft sich der Reality-TV-Star mit seiner Ex-Frau Brittany Cartwright (35) und ein paar Freunden zu einem Spieleabend. Nachdem Brittany wegen Unwohlseins das Treffen frühzeitig verlassen muss, geht es kurz darauf richtig zur Sache. Als die Frage "An welchem öffentlichen Ort hattest du Sex?" gestellt wird, packt Jax aus: "Brittany und ich, wir waren in New York am Times Square und haben es einfach getrieben. Das war offensichtlich in der Anfangsphase unserer Beziehung."

Die Honeymoon-Phase liegt schon lange hinter den beiden. Anfang des Jahres gaben die TV-Stars ihre Trennung bekannt. Seitdem gilt das Verhältnis zwischen Jax und Brittany als angespannt. "In letzter Zeit haben wir uns immer öfter gestritten", erklärt Jax in der Folge. "Es fängt einfach an, seinen Tribut zu fordern. Die Streitereien überwiegen jetzt die normalen Unterhaltungen. Es wird langsam ein bisschen beängstigend", fügt er hinzu.

Trotz ihrer Trennung wird das Ex-Paar für immer miteinander verbunden sein. Im April 2021 erblickte ihr gemeinsamer Sohn Cruz Michael Cauchi das Licht der Welt. Obwohl sich das Paar aktuell oft streitet, soll das Co-Parenting zwischen den beiden sehr gut laufen. "Wir machen einen wirklich guten Job!", erzählte Brittany zufrieden im Interview mit People. Sie und Jax seien aktuell dabei, viel mit ihrem Sohn zu unternehmen – allerdings unabhängig voneinander: "Ich nehme ihn auch zum Spielen mit ins Haus, wir gehen einen Tag schwimmen, ich lasse ihn auf seiner Konsole spielen. Wir unternehmen ganz verschiedene Dinge."

