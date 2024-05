20 Jahre "Bauer sucht Frau": Das sind die ersten Singles!

Während bei Bauer sucht Frau International noch fleißig geflirtet wird, stehen schon die Kandidaten der regulären Bauer sucht Frau-Staffel in den Startlöchern. In diesem Jahr feiert das Kuppelformat in Deutschland bereits seinen 20. Geburtstag. RTL gibt jetzt die ersten drei Singles bekannt, die schon bald ihre bessere Hälfte finden wollen. Dazu gehört unter anderem die 35-jährige "Weihnachtsbaumkönigin" Saskia. Die Niedersächsin, die ausschließlich Tannenbäume anbaut, verrät: "Ich war schon mal verheiratet, bin jetzt inzwischen seit einem Jahr alleine, aber bin jetzt auf jeden Fall wieder bereit für die neue Liebe."

Auch Max setzt auf die Hilfe von Moderatorin Inka Bause (55). Der Thüringer geht schon seit drei Jahren allein durchs Leben. Was seine Traumfrau anbelangt, hat der Mutterkuhhalter klare Vorstellungen: "Ich bin da theoretisch für alles offen. Ein sympathisches Lächeln muss sie haben." Der 32-Jährige selbst treibt gerne Sport und hat vor Kurzem das Reiten für sich entdeckt.

Heiner ist sogar schon seit 22 Jahren solo – doch das soll sich bald ändern. "Ich habe mich die letzten Jahre nicht so bemüht und dachte, irgendwann werde ich schon die Richtige finden. Aber die kommt eben nicht einfach auf den Hof gelaufen", erklärt der Reitlehrer aus Bayern. Der 70-Jährige macht in seiner Freizeit gerne Yoga und wünscht sich, dass auch seine potenzielle Partnerin aktiv ist und Spaß am Leben hat.

Anzeige Anzeige

RTL Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Willem Very Inka Bause, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Kandidaten? Total spannend! Na ja, ich hoffe noch auf interessantere Teilnehmer. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de