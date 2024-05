"Bauer sucht Frau International"-Heiko küsst Ulrike erstmals

Zwischen Heiko und Ulrike funkt es bei Bauer sucht Frau International gewaltig! In der aktuellen Folgen kommt es endlich zum langersehnten Kuss zwischen der Wahl-Brasilianerin und dem 56-Jährigen. Als der Vater eines Sohnes seine Liebste mit einem leckeren Frühstück überrascht, überwiegen die Glücksgefühle der beiden – sie geben sich einen großen Schmatzer! "Das Küsschen löste ein kleines Kribbeln aus und machte Lust auf ein bisschen mehr. Ich fange so langsam an, das zu genießen!", freut sich Ulrike und auch der Bayer stimmt zu: "Das erste Bussi auf die Wange war, ich will nicht sagen, längst mal fällig, aber so ein kleiner Anfang!"

Während die beiden den gemeinsamen Morgen genießen, merkt Heiko an, dass er vom gestrigen Trommelabend eine Blase habe. "Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut!", scherzt Ulrike daraufhin. Ihrem Gegenüber gefallen diese Worte offenbar. "Was war das denn für eine Anspielung mit dem Heiraten?", will er wissen und betont: "So dumm finde ich die Idee gar nicht." Auch bei der 57-Jährigen machen sich wohl erste Anzeichen bemerkbar, die eine Verliebtheit andeuten. "Ich stehe mit einem Kribbeln im Magen auf. Ich hoffe, dass es ihm genauso geht. Wir kommen uns immer etwas näher. Das ist neu für mich und deswegen verwirrend, weil ich das nicht so kenne", fasst sie überglücklich zusammen.

Für Heiko war es in der vorherigen Folge bereits klar, dass er sich in die Eukalyptus-Farmerin verguckt hat. "Ich hab mich mächtig verschossen in die Ulrike. Das kann man nicht anders sagen!", gab der Metzger zu. Vor allem die Tanzkünste der Auswanderin haben es ihm besonders angetan. "Als sie da die Dancing Queen gegeben hat – das war schon schön fürs Auge!", schwärmte er.

RTL Heiko und Ulrike von "Bauer sucht Frau International"

RTL + Ulrike, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin 2024

Was sagt ihr dazu, dass sich Heiko und Ulrike küssen? Endlich! Das war wirklich überfällig. Na ja. Ich finde, dass das etwas schnell ging. Ergebnis anzeigen



