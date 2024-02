Anya Elsner knutscht mit diesem Dschungelcamp-Begleiter rum!

Sie lässt nichts anbrennen. Die Zeit, in der Anya Elsner (20) im Dschungelcamp von David Odonkor (39) träumte, scheint das Model längst hinter sich gelassen zu haben. Bereits auf der After-Party von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" flirtete die Blondine nämlich mit einem neuen Mann am Strand. Jetzt hat sie schon den Nächsten: Anya knutscht heftig in einem Nachtklub rum!

Das Model selbst teilte Aufnahmen von der wilden Knutscherei in ihrer Instagram-Story: Dabei zeigt sich die Blondine, wie sie so richtig abfeiert und dann ungehemmt mit einem Mann herummacht! Und um wen es sich dabei handelt, schreibt die 20-Jährige gleich dazu. "Ein bisschen Lucca Brand geht immer!", kommentiert sie. Mittlerweile hat sie den Clip bereits wieder gelöscht – der Grund dafür ist bisher unklar.

Dschungelcamp-Fans dürfte der 27-jährige Lucca übrigens ein Begriff sein, denn es handelt sich um niemand Geringeren als die Begleitung der Zweitplatzierten Leyla Lahouar (27). Zwischen ihrem BFF und Anya scheint aber nichts Ernstes zu laufen – gegenüber Bild plaudert sie aus: "Lucca und ich haben uns in Australien schon gut verstanden und wurden zu dieser Party eingeladen. [...] Das war nur Spaß. Da wird nie mehr laufen als Freundschaft zwischen uns!"

Anzeige

Instagram / anya.elsner Lucca Brand und Anya Elsner, Model

Anzeige

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

Anzeige

RTL Anya Elsner und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de