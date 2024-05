Kein Vorbild? Kevin Schäfer schießt gegen Reality-Kollegen

In der fünften Staffel Kampf der Realitystars geht es zurzeit heiß her. Vor allem zwischen den Das Sommerhaus der Stars-Kontrahenten Aleksandar Petrovic (33) und Maurice Dziwak knallte es gewaltig. Der Partner von Vanessa Nwattu ging nach einigen Beleidigungen sogar auf den selbst ernannten Löwen los. Ihr Showkollege Kevin Schäfer hält nichts von dem Verhalten der beiden Streithähne, wie er im Interview mit Promiflash ausplaudert: "Als Vorbilder würde ich [Aleks und Maurice] auf keinen Fall sehen, weil die jungen Leute gucken natürlich zu, die Eltern gucken zu. Wenn dann so eine Maschine auf die andere zu rennt [...] das ist natürlich nicht so ganz astrein."

Dennoch könne der Prince Charming-Teilnehmer ein Stück weit nachvollziehen, dass die Situation eskaliert ist. "Natürlich ist das eine Extremsituation, es ist emotional, das habe ich auch schon durchgemacht. Da sagt man auch mal Sachen, die man nicht sagen möchte, aber im Endeffekt muss man dann schon aufpassen", resümiert er ehrlich und betont: "Die meisten gehen aufeinander los, sie schlagen sich. Es ist richtig schlimm, dann muss man das nicht noch anfeuern."

Ob er damit auf die Situation zwischen Gisele Oppermann (36) und Elsa Latifaj anspielt? Die beiden Ex-Germany's Next Topmodel-Girls mussten die Show nach einer Auseinandersetzung in der sechsten Folge verlassen. Nachdem Gisele kurz mit Elsas Show-Flirt Calvin Kleinen (32) schäkerte, platzte Elsa der Kragen. Der Streit eskalierte und Elsa schubste Gisele, woraufhin beide aus dem Format geschmissen wurden.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Maurice Dziwak

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Elsa Latifaj

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Kevins Standpunkt verstehen? Ja, ich bin voll seiner Meinung! Na ja, ich finde Streit gehört in so einer Show dazu... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de