Olivia Wildes Kinder fordern nun jugendfreie Filme von ihr!

Für Olivia Wilde (40) gibt es nichts Wichtigeres in ihrem Leben als ihre beiden Kinder Daisy (7) und Otis (10)! Doch ausgerechnet sie können nur einen einzigen Film von ihrer Mama schauen – der Rest ist nicht jugendfrei. In einem Interview mit People erzählt die "Don't Worry Darling"-Darstellerin, dass ihre Kinder sie auffordern, Filme zu drehen, die sie auch schauen können: "Mama, das ist unverantwortlich", beschweren sich ihre Kids über die Projekte, die sie mit ihrem jungen Alter nicht schauen können.

Die Schauspielerin, die ihre zwei Kinder mit Ex-Mann Jason Sudeikis (48) teilt, wird ihre kommenden Filme mit ihren Sprösslingen schauen. "Sie sind jetzt in einem Alter, in dem sie die Zusammenhänge besser verstehen können", erklärt sie und ergänzt: "Ich denke über die Wirkung nach, die die Filme auf meine Kinder haben." Die Zweifachmama will für ihren Nachwuchs ein Vorbild sein: "Ich möchte, dass sie von mir lernen, dass alles, was man im Leben tut, ein Lernprozess ist. Ich wäre nicht die Regisseurin, die ich heute bin, wenn ich nicht all die Dinge erlebt hätte, die ich gemacht habe."

Mehrere Jahre hatte Olivia mit ihrem Ex-Mann Jason einen Sorgerechtsstreit. 2023 einigten sie sich laut Daily Mail– er muss monatlich etwa 24.000 Euro für die beiden Kinder Daisy und Otis zahlen. Insgesamt sieben Jahre waren sie ein Paar gewesen, bis sie sich 2020 trennten. Kurz darauf kam sie mit dem Sänger und Schauspielkollegen Harry Styles (30) zusammen, die nach zwei Jahren ebenfalls getrennte Wege gehen – trotz dessen sind sie noch gute Freunde!

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Backgrid / ActionPress Olivia Wilde und Jason Sudeikis im Mai 2023

