UK-Star kommt als mittelalterliche Königin zu den BAFTAs!

Zu Preisverleihungen kommen die meisten Promis in ihren schicksten Outfits. Joe Lycett hatte sich allerdings für die British Academy Television Awards für einen ganz besonderen Look entschieden: Er erschien als Queen Elizabeth I. Zu seinem silbernen Kleid trug er deshalb eine mittelalterliche Halskrause. Außerdem hatte der Komiker sich extra für den Anlass die Haare rot gefärbt, um der Königin aus dem Hause Tudor gerecht zu werden. Sein Einsatz wurde belohnt: Der Moderator gewann in seinem Kostüm den BAFTA für seine Sendung "Late Night Lycett".

Wie ein Video auf seinem Instagram-Account zeigt, nahm der Brite den Award in seiner altertümlichen Robe entgegen und erklärte: "Ich habe eine Wette verloren, deshalb sehe ich so aus. Mir ist so heiß und ich muss pinkeln." Auf seinem Profil hatte der Comedian im Voraus die Abmachung dokumentiert, die zu diesem Auftritt führte. Seine Tanten Margaret und Pauline hatten gewettet, dass sie es schaffen würden, im Netz 100.000 Follower anzusammeln. Inzwischen haben die beliebten Damen über 250.000 Fans. Zur Feier ihres Sieges begleiteten sie ihren Neffen sogar zu der Preisverleihung.

Neben Joe sorgte noch ein anderer Star für Schlagzeilen bei der Preisverleihung. Martin Freeman tauchte bei der Veranstaltung ausnahmsweise mit seiner Freundin Rachel Benaissa auf. Der "Sherlock"-Darsteller präsentierte sich in einem schicken Look. Er trug einen Smoking mit Paisleymuster und kombinierte dazu eine Sonnenbrille und Loafer. Seine Begleitung strahlte in einem kurzen, schwarzen Kleid. Auf einem Foto, das Daily Mail vorliegt, hat die Schauspielerin ihre Hand auf der Brust des Hollywoodstars und beide schauen glücklich in die Kamera.

Getty Images Joe Lycett, Moderator

Getty Images Martin Freeman und Rachel Benaissa, 2023

