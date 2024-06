Bizarrer Witz: Harry Styles soll Komiker mit Süßem bezahlen!

Popstar Harry Styles (30) hat eine unübliche Schuld: Der Sänger steht bei Komiker Joe Lycett (35) in der Kreide – und zwar für einen Kit Kat Chunky Peanut Butter. Aber warum? Im vergangenen Jahr kaufte der Musiker ein außergewöhnliches Bild von dem TikToker, welches den "Satellite"-Interpreten zeigte. Auf Social Media kam es wohl zum Austausch – Joe wollte von Harry dafür sechs britische Pfund, also umgerechnet sieben Euro und eben einen Kit Kat Chunky Peanut Butter haben. Dies ist nun schon einige Monate her – und bis heute wartet der Social-Media-Star auf seine Süßigkeit. Auf TikTok teilte er nun ein Video von sich, in dem er ein Paket von dem 30-Jährigen öffnet. Die sieben Euro waren tatsächlich drin, doch die Schokolade fehlte. Dieser offensichtliche Scherz bringt die Fans von Harry und Joe zum Lachen.

Er zieht das Ganze noch weiter: In einer Verzweiflungstat schrieb Joe dem Hottie noch einmal, wie er erklärte: "Harry hat jetzt vollständig aufgehört, auf mich zu reagieren. Gott, ich fühle mich wie Zayn (31) [Malik]. Was soll ich tun? Was sagt die Notiz und wo ist mein Kit Kat?" Zur Hintergrundgeschichte: Harry und Zayn waren gemeinsam in der Band One Direction. Letzterer stieg inmitten der vierten gemeinsamen Tour aus der Band aus und sprach danach nicht wirklich gut über seine Kollegen. Dieser humorvolle Seitenhieb auf die früheren Differenzen innerhalb von One Direction zeigt, dass Joe ziemlich tief in der Materie drin ist und es für einen seiner Jokes nutzen kann. "Ich weiß nicht, inwiefern das alles wahr ist, aber es ist schon sehr lustig", kommentiert beispielsweise ein Fan.

Ob und wie Harry nun darauf reagieren wird, bleibt abzuwarten. Der Musiker dürfte derzeit etwas mehr Zeit haben: Nach seiner 22-monatigen Tour, die im Sommer vergangenen Jahres endete, entspannt er in verschiedenen Ländern. Er verbringt nicht nur viel Zeit in seiner Heimat London, sondern auch in Italien. Zuletzt wurde er öfter in Rom entdeckt. Ob er tatsächlich nur urlaubt oder die italienische Atmosphäre braucht, um kreativ zu sein? Immer wieder kamen Spekulationen auf, dass der "Sign of the Times"-Interpret seit einiger Zeit an seinem vierten Album arbeiten soll.

Es gibt Grund zur Freude für alle Fans: Ende März wurde Harry endlich wieder in einem Tonstudio gesehen. Dieses Mal war es das berühmte RAK-Studio in London, das nicht nur für seine hochkarätigen Musiker bekannt ist, sondern auch für die emotionale und kreative Atmosphäre, die es seinen Künstlern bietet. Das zeigten Bilder, die Daily Mail vorliegen. Es scheint tatsächlich so, als ob der Musiker an neuem Material arbeitet und die Fans könnten schon bald mit neuer Musik überrascht werden.

Ob Harry seine Arbeitsweise geändert hat und wie tief die neue Musik gehen wird, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Monaten scheinen zumindest viele Hinweise auf intensivere und noch persönlichere Tracks zu deuten. Harry soll sich vor einigen Wochen von seiner Freundin Taylor Russell (29) getrennt haben. Könnte er dieses Ereignis im neuen Album verarbeiten? Der "Watermelon Sugar"-Star selbst hat bisher keine offiziellen Statements dazu abgegeben, aber die Fans sind schon jetzt voller Vorfreude und gespannt auf die neuen Klänge des britischen Popstars.

Getty Images Joe Lycett, Britischer Komiker

Getty Images Harry Styles, 2022

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Taylor Russel, Schauspielerin

