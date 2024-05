Darum ist Molly-Mae Hague nicht mit Tommy Fury in Dubai!

In den letzten Tagen wurde über ein mögliches Beziehungsaus von Molly-Mae Hague (24) und Tommy Fury spekuliert. Nun machte sich der Profiboxer alleine auf den Weg nach Dubai, um seinen Bruder bei einem Kampf zu unterstützen. Mollys Abwesenheit blieb natürlich nicht unbemerkt und die Fans sorgten sich einmal mehr um die Beziehung der beiden. Doch jetzt ist klar, wieso die Reality-TV-Bekanntheit nicht zusammen mit ihrem Schatz in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist ist: Die Britin befindet sich nämlich auf dem Junggesellinnenabschied ihrer Schwester Zoe!

Das verrät Molly in ihrer Instagram-Story: Auf dem Schnappschuss präsentiert sie stolz ihre frisch manikürten Fingernägel. "Hat jemand Junggesellinnenabschied gesagt?", kommentiert sie den Beitrag. Auf dem Instagram-Account ihrer Schwester erfährt man dann, dass die beiden gerade zusammen mit weiteren Freundinnen auf Ibiza die Bachelorette Party von Zoe feiern. "Molly war die Hauptplanerin, zusammen mit ein paar anderen […]. Es besteht also kein Zweifel daran, dass es unglaublich wird", freut sich die Fitness-Influencerin.

Molly und Tommy lernten sich in der britischen Version von Love Island kennen und sind mittlerweile Eltern einer kleinen Tochter. Vergangenes Jahr ging der Sportler dann auch auf die Knie und hielt um die Hand der Blondine an. In den vergangenen Wochen kursierten allerdings Trennungsgerüchte um die beiden. So gratulierte Molly ihrem Liebsten nicht öffentlich zum Geburtstag – bei vielen Fans sorgte das für Fragezeichen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Schwester Zoe Hague

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass damit alle Trennungsgerüchte um Molly und Tommy vom Tisch sind? Nein, ich denke, das findet erst mal kein Ende. Ja! Das war doch jetzt eindeutig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de