Er reist alleine: Sind Molly-Mae Hague und Tommy getrennt?

Die Gerüchteküche brodelt! Seit einigen Wochen kursieren Trennungsgerüchte um Molly-Mae Hague (24) und ihren Partner Tommy Fury. Der neueste Instagram-Beitrag des Profiboxers versetzt die Fans nun weiter in Sorge: Die Schnappschüsse zeigen ihn in Dubai, wie er lässig am Pool posiert. "Die Ruhe vor dem Sturm. Bereit für die beste Woche, los gehts, Tyson Fury (35)", lautet die Bildunterschrift. Tommy jettet also in die Vereinigten Arabischen Emirate, um seinen Bruder bei dessen Boxkampf zu unterstützen – von Molly oder ihrer kleinen Tochter Bambi fehlt jede Spur!

Auch den Fans fällt dieser Umstand auf. "Irgendetwas stimmt nicht mit ihm und Molly", lautet ein besorgter Kommentar unter dem Beitrag. "Wo ist Bambi bei dir oder ihrer Mama?", fragt sich derweil ein anderer Fan. Bereits vor wenigen Tagen sorgten die fehlenden Geburtstagsglückwünsche von Molly für Fragezeichen: Am 7. Mai feierte Tommy seinen 25. Geburtstag – allerdings widmete ihm die Influencerin anlässlich des besonderen Tages anders als in den letzten Jahren keinen Beitrag in den sozialen Medien.

Molly und Tommy lernten sich in der britischen Version von Love Island kennen und verliebten sich ineinander. Vergangenes Jahr durften sie dann ihre kleine Tochter Bambi auf der Welt begrüßen. Nur wenige Monate später ging der Sportler dann auf die Knie und hielt um die Hand der Reality-TV-Bekanntheit an.

Instagram / tommyfury Tommy Fury, Boxer

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2023

