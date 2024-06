So ging es für Harry Jowsey nach "Perfect Match" weiter!

Harry Jowsey (27) und Jessica Vestal haben sich zu den Gründen für das Scheitern ihrer Beziehung nach der zweiten Staffel von Netflix' "Perfect Match" geäußert. Kurz nach der Show hatten sie für sich entschlossen, es noch einmal zu probieren. Diese Entscheidung trafen sie nach vielen Gesprächen und privaten Momenten gemeinsam mit Harrys Familie. "Er war irgendwie meine Komfortzone, also dachte ich, warum sollte ich ihm keine faire Chance geben?", erzählte Jessica in einem Interview mit Entertainment Tonight. Doch außerhalb der Show war die Beziehung nicht mehr dieselbe: Die Liebe macht blind-Bekanntheit merkte, dass sie nicht dieselben Werte teilen.

Während der zweiten Staffel von "Perfect Match" versuchte Harry, sein bisheriges Image abzulegen und eine ernsthafte Beziehung mit Jessica einzugehen. Doch in der Finalepisode war für die beiden Schluss, nachdem Harry sich unangemessen gegenüber der Mitstreiterin Melinda Melrose verhalten hatte. In einer Folge seines Podcasts "Boyfriend Material With Harry Jowsey" erklärte er nun seine Aktionen: "Das war vor einem Jahr. Zu der Zeit hatte ich gerade meine 13-monatige Abstinenz beendet. Ich ging durch eine schwere Zeit." Trotz der Hochs und Tiefs betonten sowohl Harry als auch Jessica, dass sie dankbar für die gemeinsame Zeit im Format seien und die Gelegenheit genutzt hätten, sich weiterzuentwickeln.

Harry gab gegenüber Us Weekly an, dass "Perfect Match" möglicherweise seine letzte Reality-TV-Show für eine Weile sein würde. Jessica hingegen ist weiterhin offen für die Liebe und hofft, sich künftig emotionaler und direkter ausdrücken zu können. In demselben Interview reflektierte sie darüber, wie ihre Erfahrungen aus "Love Is Blind" ihr geholfen haben, offener und verletzlicher zu sein. "Ich denke, das hat mich definitiv dazu gebracht, meine Gefühle freier auszudrücken", sagte sie. Jessica betonte, dass sie nun besser darauf vorbereitet sei, ihre echten Emotionen zu zeigen, wenn sie den richtigen Partner trifft.

Die Schlagzeilen rund um Harrys Liebesleben überschlagen sich, und immer wieder werden ihm Liaisons mit bekannten Frauen nachgesagt. Ende November 2023 wurde gemunkelt, ob er mit seiner Tanzpartnerin bei Dancing with the Stars, Rylee Arnold, anbandelt. Vor sieben Monaten, während ihrer Teilnahme an der Tanzshow, wurden die beiden sogar Händchen haltend in der Öffentlichkeit gesichtet – sie küssten sich dann auch zärtlich auf der Bühne während einer Performance. Trotz des romantischen Auftritts mussten Harry und Rylee die Show am selben Abend verlassen. Harry schwärmte dennoch von seiner Tanzpartnerin: "Es ist so unglaublich zu sehen, wie sie ihre Träume lebt. Ich kann kaum glauben, dass ich daran teilhaben durfte."

Obwohl Harry in der Vergangenheit vor allem durch seine zahlreichen Affären in die Schlagzeilen geriet, deutete er bereits im Sommer des vergangenen Jahres an, dass er bereit für eine ernsthafte Beziehung sei. Nun scheint sich die Frage zu stellen, ob Jessica und Rylee die letzten Kapitel in Harrys Liebeskarussell waren oder ob der ehemalige Finger weg!-Teilnehmer doch noch auf der Suche nach der großen Liebe ist. Die Zuschauer und Fans bleiben gespannt, wie es mit dem Liebesleben des Realitystars weitergeht und welche Überraschungen die Zukunft bereithält.

Instagram / jess.ves Jessica Vestal, TV-Bekanntheit

Getty Images Harry Jowsey

Instagram / harryjowsey Internet-Star Harry Jowsey

Instagram / ryleearnold1 Harry Jowsey und Rylee Arnold im Oktober 2023

